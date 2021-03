Bad Belzig

Erheblicher Blechschaden war die Folge eines Unfalls am Donnerstag nachmittag in Bad Belzig. Auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Weitzgrunder Straße sind zwei Personenwagen zusammengestoßen.

Der VW prallte beim Ausparken gegen einen dort abgestellten Mazda. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und dokumentierte den Schaden. Beide Autos blieben fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Ein Verwarngeld wurde gegen den Verursacher ausgesprochen.

Von René Gaffron