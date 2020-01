Bad Belzig

Am Freitagvormittag ist eine 88-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in der Ragösener Straße in Ragösen schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Opel aus Richtung Dippmannsdorf kommend unterwegs und bog laut Zeugenaussagen deutlich zu schnell nach links in die Briesener Straße ein.

Die Seniorin kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Bürgersteig und prallte schließlich gegen die Friedhofsmauer. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Rentnerin wurde in das städtische Klinikum nach Brandenburg/Havel gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 102 zeitweise voll gesperrt.

Von MAZ