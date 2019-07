Bad Belzig

Ein aufmerksamer Busfahrer hat am Montagmorgen einen schlimmeren Unfall an der Einmündung Niemegker Straße/Brücker Landstraße in Bad Belzig verhindert. Er trat rechtzeitig auf die Bremse, als ihm eine Toyota-Fahrerin die Vorfahrt nahm – und entging so einer Kollision. Die Autofahrerin fuhr unbehelligt davon.

Durch die Gefahrenbremsung prallte jedoch ein siebenjähriges Mädchen, das als Fahrgast im Bus unterwegs war, gegen eine Scheibe und wurde leicht im Gesicht verletzt. Rettungskräfte behandelten das Kind noch am Unfallort.

Die Polizei konnte die Toyota-Fahrerin ausfindig machen. Gegen die 75-Jährige wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von MAZ