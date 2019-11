Bad Belzig

Auf der Niemegker Straße in Bad Belzig hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet. Am frühen Abend prallten zwei Pkw aufeinander, weil der Unfallfahrer dem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt genommen hatte. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Fahrbahn blieb gesperrt, bis der Abschleppdienst eins der Fahrzeuge geborgen hatte. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Von MAZonline