Bad Belzig

In der Berliner Straße in Bad Belzig hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen einen Unfall verursacht und ist dann einfach weggefahren. Das Auto des Geschädigten stand auf einem Parkplatz. Als der Mann zu seinem silbernen Opel zurückkam, stellte er fest, dass die hintere Stoßstange beschädigt wurde.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise für den Unfall. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, kann diese unter 03381/5600 durchgeben.

Von MAZ