Bad Belzig

Ein 59 Jahre alter Autofahrer hat in der Niemegker Straße in Bad Belzig einen herannahenden Kradfahrer übersehen und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Rettungssanitäter brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer wollte vom Parkplatz eines Geschäfts auf die Niemegker Straße einfahren. Der Kradfahrer war in Richtung stadteinwärts unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Von MAZ