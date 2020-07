Bad Belzig

Die Polizei hat den Fahrer ein Lastwagens gestellt, der in Bad Belzig nach einem leichten Unfall Fahrerflucht begangen hatte. Die Kollision mit einem Auto hatte sich gegen 12.10 Uhr in der Reißigerstraße ereignet.

Dort stand der ein VW am rechten Fahrbahnrand, als der Mercedes-Laster an ihm vorbeifuhr. Der Lkw fuhr so dicht, dass er mit dem linken Außenspiegel des Pkw kollidierte.

Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne anzuhalten. Durch sofortige Ermittlungen der Polizei konnten das Fahrzeug und der Fahrer umgehend ermittelt werden.

An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt.

