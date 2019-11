Niemegk

Erheblicher Blechschaden ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 102 am Ortseingang von Niemegk entstanden. Immerhin wurde niemand verletzt, als ein Lastwagen und ein Auto zusammenstießen. Grund war offenbar ein Vorfahrtsfehler.

Ein 26-Jähriger am Steuer des Brummis wollte gegen 6.20 Uhr nach links, stadteinwärts in die Bahnhofstraße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeidirektion West hätte der Lkw-Fahrer jedoch erst noch den im Gegenverkehr in Richtung Treuenbrietzen fahrenden Mercedes passieren lassen sollen. Statt dessen kam es zur Kollision mit dem Kombi eines 35-Jährigen aus Potsdam-Mittelmark.

Der Sachschaden wird durch die Polizei mit rund 7000 Euro beziffert.

Knapp zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Niemegk und Hohenwerbig rückten an. „Die Unfallstelle musste gesichert und ausgelaufene Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen gesichert werden“, berichtete der Niemegker Vize-Amtsbrandmeister Marcel Marohn, der am Morgen Einsatzleiter war.

Vorübergehend war die Kreuzung teilweise gesperrt. So kam es kurzzeitig zu einem Stau auf der Bundesstraße 102. Kurz darauf konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Von René Gaffron