Bad Belzig

Am Gartenzaun geendet hat die Fahrt eines Autos in der Nacht zu Sonntag in Bad Belzig. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Gegen 0.25 hatte er in der Puschkinstraße die Kontrolle über seinen Opel verloren.

Statt dem Straßenverlauf der Puschkinstraße in Richtung Brandenburger Straße nach rechts zu folgen, fuhr der 22-Jährige mit dem Auto fast geradeaus. Er durchbrach den Gartenzaun und kam auf dem Grundstück der Förderschule „Am Grünen Grund“ zum Stehen.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Dabei verletzte sich der Autofahrer, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor hatten Polizisten bei dem Kraftfahrer einen Atemalkoholtest durchgeführt, da Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen wurde. Der Test ergab einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet.

Der entstandene Sachschaden wird mit circa 7500 Euro beziffert. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei.

