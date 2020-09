Wiesenburg

Die Polizei hat am Samstagvormittag eine Unfallfahrerin in Wiesenburg ermittelt, die zuvor vom Tatort des Geschehens geflohen war. Die 64-Jährige hatte beim Ausparken vor einem Supermarkt am Goetheplatz ein Fahrzeug gerammt. Trotzdem setzte sie ihre Fahrt fort. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen der Frau und alarmierte die Polizei.

Die Fahrerin gab an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Die Polizei fertigte Fotos an, die Beulen an den beiden beteiligten Fahrzeugen zeigen. Gegen die Frau wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Von MAZ