Bad Belzig

Befremdliche Entdeckung am Rande der Unfallstelle am Sonntagabend auf der B 102 bei Preußnitz: Ein Rettungsdienstfahrer der Wache in Bad Belzig hatte seinen Einsatzwagen wohl in berauschtem Zustand dorthin gesteuert.

Polizeibeamte schöpften wegen des auffälligen Verhalten des Mannes den Verdacht, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Mit einem Drogenschnelltest wurde die Vermutung überprüft. Das positive Ergebnis bestätigte dann auch die Einnahme von Amphetaminen.

Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Landkreis Potsdam-Mittelmark als verantwortlicher Auftraggeber für den Rettungsdienst informiert und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet.

Von René Gaffron