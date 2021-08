Raben

Die Universität Würzburg veranstaltet ab sofort eine Befragung im Naturpark Hoher Fläming. Die Besucher der Region stehen im Fokus. Die Untersuchungen sollen regionalwirtschaftliche Effekte des Naturtourismus und deren Entwicklung im Vergleich zur Erstuntersuchung von 2004 aufzeigen.

Im Rahmen eines seit 2020 laufenden Forschungsvorhabens des Bundesamtes für Naturschutz untersucht nun der Lehrstuhl für Geographie und Regionalforschung unter Leitung von Hubert Job erneut die wirtschaftliche Bedeutung des Naturtourismus im Naturpark Hoher Fläming.

Ausgaben der Gäste interessieren

Dabei werden an mindestens sechs Tagen bis Oktober an acht Standorten die Touristen gezählt, um Besuchsfrequenzen sowie die Anzahl der Tages- und Übernachtungstouristen zu erfassen. Gleichzeitig erfolgt eine Befragung, um herauszufinden, wo und wie lange Gäste nächtigen. Bei der Ermittlung, wie viel Geld die Gäste in der Region ausgeben, wird zum ersten Mal mit erfasst, wie hoch der Anteil vom Kauf regionaler Produkte ist.

Darüber hat die Naturparkverwaltung Raben jetzt informiert. Bei der Erst-Untersuchung im Jahr 2004 wurden 300.000 Besucher pro Jahr gezählt, 2014 waren es 13 Prozent mehr.

Wiederum wird auch ermittelt, welchen Aktivitäten die Gäste nachgehen und inwieweit der Naturpark-Status die Entscheidung beeinflusst, die Region zu besuchen. 2014 hatte ein Drittel der Befragten das als relevant hervorgehoben.

Folgende Standorte sind für die Befragung ausgewählt: Forellenzucht Rottstock an der B 107, Fernradweg R 1 in Baitz, Burg Eisenhardt und Stein-Therme in Bad Belzig, Gut Schmerwitz, Schlossparkeingang in Wiesenburg, Burg Rabenstein, Naturparkzentrum Hoher Fläming.

Bundesregierung ist Auftraggeberin

Zum Vergleich werden für die bundesweite Studie zumeist weitere größere Naturparks zwischen Alpen und Ostsee unter die Lupe genommen. Der Hohen Fläming und das Altmühltal sind vor 17 Jahren nach einer wissenschaftlichen Methode durch Cluster-Bildung ausgesucht worden. „Lokale Bezüge spielten keine Rolle“, sagt Jochen Hub. „Aber ich war inzwischen zu Gast, damit ich weiß, worüber ich dann rede.“

Auftraggeber ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Während es vergleichsweise gute Datenlagen zu Nationalparks und Biosphären-Reservaten gibt, fehlen noch fundierte Erkenntnisse aus den mehr als 100 Naturparks, heißt es.

Mehr Information: Hubert Job, Universität Würzburg, 0931 / 318 55 52

