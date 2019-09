Bad Belzig

Ein 34-Jähriger ist erwischt worden, als er sein Auto am Wochenende unter Einfluss von Drogen durch Bad Belzig steuerte. Der Wagen aus dem Kreis Teltow-Fläming war am Sonnabend gegen 20.45 Uhr in eine Kontrolle an der Brücker Landstraße geraten.

Bei dem routinemäßigen Stopp wurde festgestellt, dass der Beschuldigte wohl Amphetamine konsumiert und sich dann trotzdem hinter das Lenkrad gesetzt hat. Es wurde eine Blutentnahme zur Bestätigung des Schnelltestes angeordnet.

Der Fahrzeugführer muss jetzt mit einer Anzeige und einem mehrmonatigen Führerscheinentzug rechnen.

Von René Gaffron