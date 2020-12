Urkunde besiegelt Ehrenbürgerschaft für Bad Belziger Chronistenpaar

Bad Belzig

Welch ein Geschenk für Bad Belzig – mit der rhetorischen Frage einer Feststellung gleich beginnt die Laudatio von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Sie gilt Helga und Günter Kästner.

Sie sind jetzt Ehrenbürger der Kur- und Kreisstadt. Zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung ist ihnen die Urkunde offiziell überreicht worden, nachdem der Beschluss bereits im Oktober gefasst wurde. Einige Freunde und Familienangehörige wohnten dem Zeremoniell bei. Die Albert-Baur-Halle als Tagungsort bot leider keine feierliche Kulisse.

Wertschätzung für Menschen

Das pensionierte Lehrerpaar –85 un 88 Jahre alt –hat sich verdient gemacht in der Chronikarbeit in Bad Belzig und darüber hinaus. Über drei Jahrzehnte wurden nicht nur Daten und Dokumente gesammelt, sondern Geschichten und Geschichte spannend und verständlich niedergeschrieben, so der Rathauschef. Das zusammengetragene Wissen sei stets als Allgemeingut betrachtet worden. Neben Fleiß und Akribie ist vor allem die Wertschätzung gegenüber Menschen aus der Geschichte und in der Gegenwart, die so beeindruckend von beiden ausstrahlt.

Immer Seite an Seite: Das Ehepaar Kästner verfasste und half bei mehr als 100 Broschüren und Büchern zu heimatgeschichtlichen Texten. Quelle: Tobias Wagner

„Das hat sehr zum Wohl der Stadt beigetragen. Dafür danken wir aufrichtig und voller Anerkennung“, sagt Roland Leisegang, während sich die Parlamentarier von ihren Plätzen erheben und Beifall spenden. „Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns“, zeigt sich Helga Kästner indes unermüdlich.

Die Ehrenbürgerschaft in Bad Belzig ist zum neunten bzw. zehnten Mal verliehen worden. Freier Eintritt in städtische Einrichtungen und Einladung zu Höhepunkten in der Kommune ist damit verbunden.

Von René Gaffron