Lüsse

Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges in der Nähe des Flugplatzes Lüsse dauern die Untersuchungen zur Unfallursache an. Bei dem Unglück war am Dienstagnachmittag ein 51 Jahre alter Pilot ums Leben gekommen, der aus Berlin stammt.

„Es liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse zur Absturzursache vor“, teilt Therese Franz, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Mittwoch gegenüber der MAZ mit. Das verunglückte Segelflugzeug ist noch am Dienstagabend von der Absturzstelle in einem Getreidefeld zwischen Neschholz und Ziezow geborgen „und für etwaige weitere Untersuchungen sichergestellt worden“, heißt es von der Polizei. Sie führt ihr Todesermittlungsverfahren in der Polizeidirektion West fort.

Experte ermittelt zwei Tage lang

Zudem hat ein Beauftragter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig am Dienstagnachmittag an der Unglücksstelle außerhalb des Flugplatzes Lüsse seine Untersuchungen aufgenommen. „Der Kollege ist damit auch noch am Mittwoch befasst“, sagte Germout Freitag, der Pressesprecher der BFU, gegenüber der MAZ. Befragungen von Zeugen sowie der Abgleich mit Ermittlungen der Polizei sind abzuarbeiten.

Weil sich das Unglück außerhalb des Flugplatzes ereignet hat, sehen Polizei und BFU keinen Grund, den weiteren Flugbetrieb zu untersagen. „Diese Entscheidung obliegt dem Platzbetreiber“, sagt Germout Freitag.

Unfallbericht frühestens in einem Jahr

Ein Zwischenbericht zum Unfall vom Dienstag werde frühestens in einem halben Jahr und ein Abschlussbericht erst in einem Jahr vorliegen, erklärt der BFU-Sprecher.

Der Flugsportclub Charlottenburg Berlin ( FCC) betreibt den ehemaligen militärischen Außenlandeplatz bei Lüsse für seinen Segelflugsport seit 1990. Der Verein zählt mehr als 160 Mitglieder.

Erfahrene Flieger am Platz

Auf dem Segelflugplatz findet aktuell ein Trainingslager für gestandene Segelflieger statt. Herbert Märtin, der früher lange Jahre Vorsitzender des FCC war, ist dafür auf dem Platz aktuell mit verantwortlich. Auch der am Dienstag verunglückte Pilot gehörte zu der Trainingsgruppe und galt als erfahrener Pilot.

Auch aktuell trainieren erfahrene Piloten am Segelflugplatz Lüsse, der auch Leistungszentrum für diese Sportart ist. Quelle: Thomas Wachs

„Für uns alle ist der Unfall ein sehr bedauerlicher Vorfall“, sagt Herbert Märtin. Die Betroffenheit am Platz sei groß. Alle Teilnehmer des Trainingscamps hatten am Mittwochmorgen gemeinsam des verunglückten Piloten aus ihren Reihen gedacht. „Der BFU sind alle Unterlagen übergeben worden“, sagt Herbert Märtin am Mittwochnachmittag. „Nun können auch wir nur warten auf die Ergebnisse zur Urache für den Unfall.“

Trainingscamp unterbrochen

Eingestellt wurde der Flugbetrieb in Lüsse offiziell nicht, „da der Unfall den Platz nicht direkt betraf“, so Märtin. „Allerdings haben wir den Trainingsbetrieb für Mittwoch unterbrochen“, erklärt der FCC-Verantwortliche: „Nur vereinzelt gingen Flugzeuge in die Luft.“

Vom FCC angeboten wird in Lüsse seit Jahren das Segelfliegen für Anfänger und Fortgeschrittene sowie als Leistungssport. Dabei ist der Platz oft Gastgeber hochrangiger Wettbewerbe. Seit 1994 finden dort regelmäßig Deutsche Meisterschaften statt. Ausgetragen wurde 2008 auch eine FAI-Weltmeisterschaft, nachdem bereits im Jahr 2000 die Europa-Meisterschaft dort ausgerichtet wurde.

Von Thomas Wachs