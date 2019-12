VR-Bank Fläming spendet 3150 Euro an Vereine

Bad Belzig

Die VR-Bank Fläming hat insgesamt 3150 Euro an Vereine aus der Region übergeben. Bei der Spende handelt es sich um die Reinerträge des sogenannten Lotteriesparens, bei denen Bankkunden gleichzeitig sparen und sich mit kleinen Summen an einer Lotterie beteiligen. „Man hilft damit nicht irgendjemandem, sondern den Vereinen hier in der Gegend“, erklärt Sylke Spalek von der VR-Bank bei der Spendenübergabe am Donnerstag in Bad Belzig.

In diesem Jahr kommt die Spenden sieben Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen zugute: Jeweils 550 Euro erhalten die Tiertafel und die DRK- Tagespflege in Bad Belzig, 480 Euro gehen an den Kinderförderverein WIR und 420 Euro erhält der Bürgerverein Brück.

Unterstützung für Tiere, Kinder und Senioren

Jeweils 400 Euro bekommen auch der Radfahrverein „Fläming-Burgenradtour“ Niemegk sowie der Verein „Altes Haus“ in Lütte. Der Sportverein Planetal 06 erhält 350 Euro, die vor allem in den Kindersport und neue Turnmatten fließen sollen.

„Wir haben im Fläming nicht so viel Geld und deswegen ist es toll, dass die VR-Bank die Vereinsarbeit unterstützt“,sagt Matthias Schimanowski vom Bürgerverein Brück. Er will die Spende nutzen, um einen Spendentrichter anzuschaffen, den sein Verein bei Weihnachtsmärkten und anderen Aktionen aufstellen kann.

Große Freude über Spenden

Auch die anderen Vereine wissen schon genau, was sie mit den Spendengeldern anstellen wollen: Die DRK-Tagespflege steckt ihren Anteil in eine eigene motorisierte Rikscha für ihre Gäste, die insgesamt in etwa so viel kostet wie ein Kleinwagen.

Die Tiertafel braucht neue Reifen für ihr Tiertafel-Mobil, mit dem sie Bedürftigen Tierfutter liefert. In Lütte soll die Spende das Anwesen rund um die Schmiede vor dem Verfall bewahren. Und die Outdoor-Freunde von „Fläming-Burgenradtour“ wollen sich unter anderem einen Beamer zulegen.

Bei den Vereinen ist die Freude über den vorweihnachtlichen Geldsegen groß. So auch bei Marco Ziehm vom Sportverein Planetal 06: „Wir freuen uns über den Zuschuss und darüber, dass sich die Kinder bald wieder richtig austoben können.“

Von Hannah Rüdiger