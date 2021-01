Väterchen Frost hält Einzug zu Ferienbeginn im Hohen Fläming

Grubo

Das ist der perfekte Auftakt für die Winterferien. Seit Freitagabend macht Väterchen Frost erneut dem Hohen Fläming seine Aufwartung. Ski und Rodel gut, lautet deshalb die Devise wohl über das Wochenende hinaus.

Zur Galerie Impressionen vom Beginn der Winterferien

In Wiesenburg hatte sich am Sonnabend Vormittag eine 14 Zentimeter dicke Schneedecke ausgebildet. Sehr wahrscheinlich hält sie bei den prognostizierten Temperaturen um den Gefrierpunkt am Tage noch eine Weile. Die Winterwelt wird perfekt, wenn die Teiche noch gefrieren. Bei den angekündigten nächtlichen Tiefstwerten von minus zehn Grad Celsius ist das absehbar. Noch aber tragen die Flächen nicht. Die Freiwillige Feuerwehr hat deshalb vor dem Betreten des noch dünnen Eises dringend gewarnt.

Aktivitäten im Schnee

Wer frei hat, kann die weiße Pracht allemal genießen. Schneemänner grüßen die Passanten allerorten. Familie Nemec in Jeserig/Fläming stürmte bereits am Vormittag den Rodelberg am See, Familie Ratzmann aus Bad Belzig stürzte sich mit dem Schlitten vom Gipfel des Hagelberges. Charlotte Meyer und Jule Schlichter konnten auf der Jogging-Runde um Bad Belzig die schöne Aussicht auf Burg Eisenhardt und historische Altstadt genießen. Tommy Bosskugel indes hatte sein Training beim Schnee schieben in Grubo.

Auch die Mitarbeiter der Bauhöfe, Straßenmeistereien und ihrer Partner mussten mit schwerem Gerät ausrücken, um die Fahrbahnen zu räumen. Nachdem der Winter zuletzt schon mehrfach ein Stelldichein gegeben hatte, sind die Autofahrer hierzulande auf die Herausforderungen nach dem Flockenwirbel eingestellt.

Sperrung nach Unfall auf der A 9

Ein Unfall mit Folgen hat sich Sonnabend früh auf der A 9 unmittelbar hinter der Landesgrenze erreignet. Ein LKW-Gespann ist in Richtung Süden unterwegs gewesen und gegen 4.30 Uhr unmittelbar hinter Köselitz ins Schleudern gekommen. Niemand wurde verletzt. Aber bis zur Bergung der Container am Mittag blieben zwei Spuren blockiert.

Von René Gaffron