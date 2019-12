Niemegk

Wegen der Weihnachtsfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr zwischen Havel und Fläming. Darauf hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Potsdam-Mittelmark hingewiesen.

Demnach werden die Restmüll-, Papier- und Biotonnen am Heiligabend zwar regulär von ihren Mitarbeitern abgeholt. Die Mittwoch und Donnerstag üblichen Touren werden freilich erst am Freitag nachgeholt. Die Freitag-Runde soll dafür am Sonnabend erledigt werden.

Mebra holte Gelbe Säcke

Die Entsorgung der Gelben Säcke erfolgt in Verantwortung der Mebra Brandenburg. Deren Kollegen holen die Wertstoffe teilweise schon vorfristig ab, heißt es in der Mitteilung. Am Montag schon für Dienstag und am Dienstag für Mittwoch. Die Donnerstag-Runde wird dann erst am Freitag absolviert, die Freitag-Tour läuft extra am Sonnabend.

Die Wertstoffhöfe in Niemegk, Werder/ Havel und Teltow sind ab sofort geschlossen. Sie öffnen erst wieder am 2. Januar 2020. Verwaltung und Servicezentrum in Niemegk sind am 27 und 30. Dezember, jeweils von 7 bis 13 Uhr, besetzt.

Darüber hinaus wird schon auf die Verschiebung zu Beginn des neuen Jahres hingewiesen. Wegen des Feiertages verschieben sich die Abholtermine dann ebenfalls um einen Tag.

Von René Gaffron