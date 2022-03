Veränderter Fahrplan wegen der Baustelle an der B 246 in Reetzerhütten

Reetz

Auf zwei Buslinien kommt es von Montag an im Hohen Fläming zu Fahrplanänderungen. Begründet wird dies mit der bis Mai nächsten Jahres geplanten Erneuerung der B 246 in Reeetzerhütten und dem Straßenausbau weiter bis nach Reetz. Das geht aus einer Information von Regiobus Potsdam Mittelmark hervor.

Der Straßenausbau zwischen Reetz und Reetzerhütten erfordert jetzt eine Vollsperrung. Quelle: eva loth

Mit den Veränderungen auf der Linie 588 soll gewährleistet werden, dass Anschlüsse gewährt werden können. Die Fahrt 5.11 Uhr ab Ziesar verkehrt erst ab Gartenstraße, nicht ab Frauentor und bis zu acht Minuten früher.

Mittags entfällt der Halt in Dretzen

Die Fahrt 11.25 Uhr ab Ziesar lässt den Stopp in Dretzen aus. Es wird gebeten, auf andere Touren auszuweichen. An Ferientagen verkehrt die Fahrt 12.59 Uhr ab Ziesar über Dretzen. Der Bus 6.33 Uhr ab Bad Belzig, Busbahnhof , startet an Ferientagen sieben Minuten früher und kann den Anschluss von Linie 581 aus Brandenburg an der Havel nicht abwarten. Los geht es ab Bad Belzig, Fläming-Bahnhof 6.19 Uhr.

Darüber hinaus entfällt an Ferientagen die Fahrt 6.20 Uhr ab Bad Belzig, Fläming-Bahnhof auf der Linie 590.

Der Bus, der die Linie 588 an Ferientagen um 6.33 Uhr ab Busbahnhof absolviert, hat vorher eigentlich die nun gesparte Tour der Stadtline in Bad Belzig. Da die 588 jedoch sieben Minuten früher abfährt, muss die Tour der Linie 590 vom Bahnhof zum Busbahnhof entfallen. Es gibt eine Alternative fünf Minuten später – ebenfalls Linie 590,

Von René Gaffron