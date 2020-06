Stadtverordnete fordern mehr Platz für Autos am Bahnhof

Bad Belzig

Keine drei Jahre mehr: Dann besteht zumindest in Spitzenzeiten ein Halbstundentakt des Regionalexpress 7 zwischen Berlin und dem Hohen Fläming. Darauf sollte Bad Belzig vorbereitet sein, finden CDU-Fraktion sowie Gewerbeverein und „Wir vom Dorf“. Sie fordern, jetzt die Anpassung der Infrastruktur am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig in Angriff zu nehmen.

Das meint die Erweiterung des Parkplatzes in Richtung der Bahnanlagen. In diesen Tagen gibt es dort zwar einige Lücken, weil wegen der Covid-19-Pandemie nach wie vor einige Berufspendler im Homeoffice arbeiten. Mittelfristig wird es dort wieder schwierig sein, einen Parkplatz zu finden. Schon heute wird häufig in Wohnstraßen, die Friedrich-Engels-Straße etwa, ausgewichen, haben die Antragsteller festgestellt. Das sei erst recht zu erwarten, wenn täglich mehr Züge rollen und womöglich auch mehr Einwohner in Bad Belzig und Umgebung leben, welche dann die Bahn nutzen wollen.

Anzeige

Fahrradparkhaus empfohlen

Die Fraktionschefs Tobias Paul ( CDU) und Simone Lüdicke (Gewerbeverein/Wir vom Dorf) haben aber nicht nur die Kraftfahrzeuge im Blick. Vielmehr sollte ihrer Meinung nach die Einrichtung eines Fahrradparkhauses, weiterer Velo-Abstellboxen und die Installation Ladesäulen für E-Bikes realisiert werden. Dafür müsste das Rathaus einerseits Fördermittel akquirieren, aber auch privates Investment unterstützen.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch die Radstation müsste nach Ansicht einiger Stadtväter ausgebaut und aufgerüstet werden. Quelle: René Gaffron

Auch für Radler seien momentan zu wenig Kapazitäten vorhanden. Gerade die zunehmende Verbreitung von E-Bikes werde aber Nachfrage nach sicherer Unterbringung sowie nach Lademöglichkeiten bald steigen lassen, ahnen die Unterzeichner.

Bürgermeister bremst Erwartungen

„Das ist die strategisch bestimmt richtig“, meint Bürgermeister Roland Leisegang. Doch mutmaßt er, dass gerade um Förderung zu erhalten, erst eine gestiegener Bedarf genau nachgewiesen werden muss. „Nicht, dass sich am Ende die gleiche Zahl an Fahrgästen lediglich auf mehr Züge verteilt“, so der Rathauschef.

Die Anregungen werden inhaltlich auch von Gustav Horn ( SPD) befürwortet. „Allerdings müssen erst die Finanzen geklärt sein“, bremst er die Euphorie. Für mehr Mut plädiert statt dessen René Zarbock. „Wir müssen ja bei aller Krise nicht gleich das Nachdenken über die Zukunft einstellen“, mahnt der Lütter Ortsvorsteher. Die Stadtverordneten werden am 15. Juni über den Vorschlag abstimmen.

Von René Gaffron