Das Parken in der historischen Altstadt wird in Kürze teurer. Die Gebühren verdoppeln sich. Das haben die Bad Belziger Stadtverordneten mit großer Mehrheit beschlossen. Es handelt sich um die erste Steigerung seit mehr als zehn Jahren.

Autofahrer, die ihren Wagen auf dem Marktplatz, in der Wiesenburger, Straße, Magdeburger Straße, Straße der Einheit oder in der Baderstraße abstellen, müssen in Zukunft 50 statt bisher 25 Cent je halbe Stunde bezahlen. Die Pflicht, einen Parkschein zu lösen, entsteht täglich zwischen 9 und 17 Uhr. Als maximale Parkdauer werden zweieinhalb Stunden festgesetzt.

Beschluss ohne Debatte

Nachdem die Preisgestaltung um den Jahreswechsel herum zu heftigen Kontroversen geführt hatte,gab es keinerlei Diskussion mehr in der Parlamentssitzung in dieser Woche. Kein Wunder: Die Tagesordnung umfasste zum einen mehr 50 Punkte und zum anderen waren die Argumente bereits intensiv ausgetauscht worden.

Die CDU-Fraktion hatte mit ihrem Vorstoß ursprünglich erhofft, dass –mit eigentlich noch höheren Gebühren – eine Verkehrsberuhigung im Zentrum erzielt wird. Die Brötchentaste, die sogar kostenloses Parken für 15 Minuten erlaubt, wollte die Union gern abschaffen. Doch in den Gremien fand sich für das Anliegen keine Mehrheit.

Umsetzung bis 1. August

„Wenn die amtliche Bekanntmachung der Satzung erfolgt ist, kann die Umsetzung erfolgen“, erklärt Petra Tersch als Leiterin der Ordnungsamtes im Rathaus Bad Belzig. Angestrebt wird ihrer Aussage nach das Inkrafttreten am 1. August. Dazu werden die bewährten Automaten umgerüstet und mit neuen Schildern ausgestattet: Kostenpunkt –insgesamt knapp 1500 Euro.

Der Marktplatz im Zentrum von Bad Belzigdient meist als Parkplatz. Für die Nutzung muss künftig mehr bezahlt werden. Quelle: René Gaffron

„Darüber hinaus soll ermöglicht werden, ohne Münzen –per Smartphone –zu bezahlen“, sagt Petra Tersch. unter Berufung auf die Aussagen der Techniker. Langfristig will die Kommune moderne Parkscheinautomaten anschaffen, heißt es.

Neu ist der explizit formulierte Hinweis an die in der Innenstadt ansässigen Händler und Dienstleister. Sie werden gebeten, die mit ihren Kraftfahrzeugen kostenfreien Angebote Am Schweinemarkt und am Sandberger Platz (neben der Bäckerei Christian Gericke) wahrzunehmen.

Von René Gaffron