Kribi und Bad Belzig könnten ungleicher wohl kaum sein. Rund 5500 Kilometer Luftlinie trennen beide Städte voneinander und sie haben dennoch eine starke Verbindung. Seit drei Jahren setzt sich der Bad Belziger Verein „Echo Kamerun“ für mittellose Schulkinder in der 60.000-Einwohner Stadt im Süden Kameruns ein.

Kribi liegt direkt an der Südatlantikküste am Golf von Guinea. Die einstige deutsche Kolonie hat sich zu einer boomenden Wirtschaftsmetropole mit einem dort vergleichsweise gigantischen Tiefseehafen entwickelt. Das Naturparadies hat aber auch seine Schattenseiten. Reichtum und Armut liegen oft nah beieinander.

Spenden für die Schulausstattung

Mit dem Programm „Bessere Zukunft“ will der Verein mittellosen Kindern eine Schulbildung ermöglichen und sucht in Deutschland nach Paten, die spenden. Der Partnerverein in Kribi kauft davon die gesamte Schulausstattung: Hefte, Stifte, Schultasche, Sportschuhe und -kleidung, Schuluniform und Regenkleidung.

„Unsere Hilfsaktion geht auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiter“, so Initiatorin Silvia Grimmsmann im MAZ-Gespräch. Im Januar war ihre letzte Reise in das afrikanische Land. Nur wenige Wochen später war nichts mehr so, wie es einmal war – die Grenzen dicht und Schulen noch bis mindestens September geschlossen.

Kinder freuen sich auf Schule

„Der Kontakt riss trotzdem nicht ab“, sagt Grimmsmann. Über das Internet steht sie mit ihren Kollegen in Kribi weiterhin regelmäßig in Kontakt. „Die Kinder können es schon gar nicht mehr abwarten, bis die Schule endlich wieder losgeht.“ Bislang konnten 20 Kinder in Kamerun von den Spenden aus Deutschland profitieren.

Emmanuella ist eine von ihnen. Sie wird im September acht Jahre alt. Das Mädchen wohnt mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern in einem Haus, das die meisten Deutschen als Hütte bezeichnen würden. Mit dem Besuch der Schule hofft sie auf Bildung und somit auf eine bessere Zukunft.

250 Euro für jedes Schuljahr

Das Corona-Virus wirkt sich auf das Leben in Kribi extrem aus, wie Silvia Grimmsmann erzählt. Erst neulich sei ein Kind an der neuartigen Krankheit gestorben. „Auch in solchen Fällen wollen wir künftig mit Spenden helfen können. Da reichen nicht nur Stifte und Zettel aus“, sagt die Initiatorin von „Echo Kamerun“.

Allein für den Schulunterricht benötigt jedes Kind rund 250 Euro für jedes Schuljahr. Unter www.echo-kamerun.de gibt es weitere Informationen zu dem Programm des Vereins.

Von Marcus J. Pfeiffer