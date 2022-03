Verkehrsdelikt in Bad Belzig: Autofahrer zu früh unterwegs   

Bad Belzig

Einige Tage zu früh im Jahr unterwegs war ein Autofahrer in Bad Belzig. Das brachte ihm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Polizisten hatten den 25 Jahre alten Kraftfahrer am Montag gegen 16.20 Uhr an der Brandenburger Straße aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten des Polizeirevieres Bad Belzig war aufgefallen, dass am Fahrzeug ein Saisonkennzeichen angebracht war, das jedoch noch nicht gültig war.

Zugelassen ist der Betrieb des Autos im öffentlichen Straßenverkehr demnach von April bis Oktober. Die Polizei untersagte dem Halter, der auch der Fahrer des Pkw war, zunächst die weitere Nutzung. Der junge Mann erhielt wegen des Verkehrsvergehens eine Anzeige. Sein Auto ließ der Fahrer abschleppen vom Kontrollpunkt, an dem er die Fahrt abbrechen musste.

