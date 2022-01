Verkehrskontrolle: Berauscht und ohne Führerschein erwischt in Bad Belzig

Bad Belzig

Mehrere Delikte ahndet die Polizei bei einem jungen Autofahrer. Er war in der Nacht zu Sonntag in Bad Belzig kontrolliert worden. Beamte hatten den Mann mit einem Skoda aus dem Kreis Quedlingburg in Sachsen-Anhalt gegen 1 Uhr in der Niemegker Straße zu einer Verkehrskontrolle gestoppt.

Dabei konnte der Kraftfahrer keinen Führerschein vorweisen. „Dieser war bereits seit mehr als fünf Jahren behördlich entzogen, was den jungen Mann dennoch nicht davon abhielt, Auto zu fahren“, teilt Cornelia Hahn vom Führungsdienst der Polizeidirektion West am Montag gegenüber der MAZ mit.

Außerdem habe auch noch ein Drogenschnellest positiv auf Kokain angeschlagen. Daraufhin ist eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Kriminalpolizei und die zentrale Bußgeldstelle haben die weitere Bearbeitung der Straftat übernommen.

