Ein schwer verletzter Mann musste am späten Dienstagabend in einem Regionalexpress von Bad Belzig nach Berlin versorgt werden. Zugbegleiter haben erste Hilfe geleistet und die Polizei alarmiert. Schließlich wurde auch der Rettungsdienst herbeigerufen, der sich um den 39-Jährigen kümmerte. Er soll Opfer einer Prügelattacke in Bad Belzig geworden sein. Mit seinen Wunden und Frakturen im Gesicht musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mittelmärker, mit libyschen Wurzeln, ist im Anschluss der ärztlichen Behandlungen zum Vorfall befragt worden. Dabei gab er an, dass er gegen 19.15 Uhr in der Brücker Landstraße hinter einem Discountmarkt auf einer Parkbank gesessen habe, als ihn plötzlich zwei Männer mit mehreren Schlägen und Tritten attackierten.

Angreifer rauben Geld, Rucksack und Handy

Anschließend sollen die mehr oder weniger Unbekannten sein Bargeld, sein Handy und den Rucksack entwendet haben, bevor sie zu Fuß in Richtung eines Parkplatzes an der Niemegker Straße flüchteten. Das Angreiferduo habe er vom Sehen aus gekannt, so der Geschädigte. Es könnten tschetschenische Männer gewesen sein.

Er selbst sei anschließend zum Fläming-Bahnhof gegangen, um nach Hause zu fahren. Im Zug hat er dann das Personal informiert. Nun ermittelt Kriminalpolizei zu einem Raubdelikt und fragt deshalb nach Zeugen, die den Vorfall am Dienstagabend in der Brücker Landstraße, Niemegker Straße und im Mühlenhölzchen die Attacke mitbekommen haben.

Flucht in dunkler Limousine

Außerdem hoffen die Beamten auf Hinweise zu in einer dunklen Limousine, es könnte ein Audi oder Toyota gewesen sein. An der Niemegker Straße sollen die beiden Verdächtigen in den Wagen eingestiegen sein.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Potsdam, 0331 / 5 50 80

