Bad Belzig

Bei mehreren Geschädigten in Potsdam-Mittelmark haben laut Polizei am Mittwochnachmittag Betrüger ihr Glück versucht, um schnell an Geld zu gelangen – jedoch in allen Fällen erfolglos.

Zum Beispiel haben sich sich die Täter als Enkelkinder, alte Freunde oder ferne Familienangehörige ausgegeben, die nun für Hauskäufe, Schulden oder abzuwendende Gefängnisstrafen Bargeld benötigten.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Die Geschädigten beendeten die Telefonate jedoch rechtzeitig und informierten die Polizei. Es wurden diverse Strafanzeigen aufgenommen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät, sich niemals auf solche oder ähnliche telefonische Auskunftsbegehren, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer, einzulassen. Im Zweifelsfall solle man das Telefonat beenden und die Polizei benachrichtigen.

Von MAZonline