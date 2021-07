Vermieter lässt sie auf dem Trockenen sitzen: Nutzer von Gewerbehof in Bad Belzig müssen Wasser mitbringen

Bad Belzig

Wenn Bernd Meier derzeit Geschäftspartner empfängt und ihnen einen Kaffee anbieten will, wird das zur Herausforderung. Denn Wasser bringt der Inhaber des Wach- und Sicherheitsservice Bad Belzig zur Sicherheit im Kanister von zu Hause mit. Nicht dass die Stadtwerke Bad Belzig ein Problem mit der Versorgung hätten.

In der vergangenen Woche wurden dennoch der Zähler ausgebaut und die Lieferung vorübergehend eingestellt. Denn der Besitzer des Gewerbehofes in der Lübnitzer Straße 27 hat schon lange keine Rechnungen bei dem städtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen mehr bezahlt. In der Folge sitzen seine Mieter temporär auf dem Trockenen. Sie fürchten, dass es der Anfang vom Ende einer traurigen Geschichte ist, wie sie sonst aus den Metropolen im Fernsehen zu sehen ist.

Verkauf vor einem Jahr

Das Areal, zu dem neben der Büro-Baracke mit einer Hand voll Nutzern eine Lagerhalle und ein bewohntes Nebengebäude gehören, ist vor einem Jahr, verkauft worden. Neuer Eigentümer soll sein: die Abass Ayad Industrieberatung Berlin. Tatsächlich gibt es im Handelsregister die Abass Ayad Industrie- Hoch- und Tiefbau-e. K., wie Bernd Meier recherchiert hat.

Betroffen auch: Steffi Gieler von Debex. Insgesamt gibt es eine Hand voll Mieter in der Lübnitzer Straße 27. Quelle: René Gaffron

Auf dessen Konto jedenfalls überweisen Bernd Meier und seine Nachbarn monatlich pünktlich eine zugegeben günstige Warmmiete. In dem recht lange noch kühlen Frühling hat sich die Bedeutung des Wortes nicht mehr erfüllt.

„Im April/Mai haben unsere Zusteller in der Kälte die Briefe und Päckchen sortieren müssen. Die eine zwischendurch bestellte 3000-Liter-Fuhre war längst alle“, erinnert sich Steffi Gieler als Chefin der Debex-Geschäftsstelle. Mit zwölf Kollegen nutzt sie vier Räume und hat schon mal einen Heizlüfter dort stehen.

Stromsperre befürchtet

Auch die Bernd Meier und Sohn Andreas haben vorgesorgt. Eine Elektro-Heizung steht für den Winter parat. Ob sie zum Einsatz kommen kann, ist nicht gewiss. Am gegenüberliegenden Büro klemmt ein Bündel Kuverts mit dem roten Logo des Energieversorgers im Türspalt. Wahrscheinlich sind es Rechnungen und Mahnungen für die Hausverwaltung, wird gemutmaßt. Dann scheint der Tag nicht weit, an dem es zur Stromsperre kommt.

Briefe stapelweise im Flur, die nichts gutes ahnen lassen. Quelle: René Gaffron

„Wenn die Miete die Ausgaben nicht deckt, sind wir natürlich bereit, die Nebenkosten zu tragen“, sagt Bernd Meier. Voraussetzung ist, dass für jeden individuell ein Verbrauch gemessen und dann eine nachvollziehbare Rechnung erstellt wird.“ Das bedarf natürlich in dem historisch gewachsenen Gemeinschaftsobjekt erst einmal einer gewissen Investition in die Infrastruktur. Wobei noch gar nicht von fälligen Modernisierung der Anlagen an sich die Rede ist.

Ehemals ein Baustofflager

Also schießen die Spekulationen ins Kraut, warum sich jemand in Bad Belzig solche Immobile aufhalst. Sie ist zwar gut gelegen, aber die Vergangenheit als Baustofflager dürfte einige Beräumungskosten verursachen und dann als Bauland schwer zu vermarkten sein. Vielleicht spielen solche Überlegungen nicht die Rolle, denn der Eigentümer soll nach MAZ-Informationen auch über Gebäude in der historischen Altstadt verfügen, um die er sich nicht kümmert.

Immerhin der Flur der Büro-Baracke in Bad Belzig, Lübnitzer Straße 27,ist in Ordnung. Quelle: René Gaffron

In der Folge solchen Gebarens entwickelt es sich fast dazu, dass ausgerechnet das städtische Versorgungsunternehmen den Verein für Arbeit und Leben aufs Trockene gesetzt hätte, der vor sechs Wochen mit dritten Rang des Förderpreiswettbewerbes bedacht worden ist. „Nachdem am Montag nun ein Zahlungseingang registriert wurde, besteht diese Gefahr für den Moment nicht.“

Wasser nicht lebensnotwendig

„Eine sogenannte Tröpfchenplatte einzusetzen, um zumindest eine minimale lebensnotwendige Wasserlieferung zu garantieren, ist trotz allem eine Kann-Bestimmung“, sagt Thomas Hausdorf von den Stadtwerken. „Wenn die Schuldner kleine Kinder im Haus haben, wird das so geregelt.“ Beim Gewerbehof in der Lübnitzer Straße stellt sich – zum Pech der Mieter – die Lage etwas anders dar.

Neben der Büro-Baracke gibt es noch alle . Quelle: René Gaffron

Über die langfristige Perspektive machen sich Volker Wernsdorf und Jutta Gehrke deshalb schon Gedanken. Die VAL-Geschäftsstelle ist seit zehn Jahren dort eigentlich etabliert, während die Lebensmittelausgabe am Busbahnhof erfolgt. „Es gibt kaum Alternativen erst recht nicht in der Preislage“, weiß die Chefin. Telefonische Nachfragen bei der Hausverwaltung seien meistens mit Ausflüchten beantwortet worden.

„Das Problem ist, dass es sich um ein Trio bei der Eigentümer-Gemeinschaft handelt“, sagt Kerem Ayad zur MAZ. Zum einen müsse er mit seinen beiden Partnern reden. Zum anderen hat er erst einmal etwas bezahlt.

Von René Gaffron