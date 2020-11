Preußnitz

Wer auf der B 102 nach dem Abzweig Preußnitz in Richtung Bad Belzig den Blick nach rechts schwenkt, mag sich wundern. Dort stehen in regelmäßigem Abstand gelbe Stäbchen in die grüne Wiese gesteckt, die mit kleinen weißen Zettelchen, gar wie Fähnchen, geschmückt sind. Die MAZ hat sich erkundigt, was es damit auf sich hat.

„Es handelt sich um ein Versuchsfeld, weil dort das Frühlingskreuzkraut wächst und sich ausbreitet“, erklärt im Groben zunächst René Jentsch von der Straßenmeisterei Bad Belzig. Das Projekt liege aber in den Händen des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung im Land Brandenburg.

Genauer gesagt ist es ein Versuchsfeld eines so genannten „Tastversuches“, welches durch das Landesamt fachlich betreut und ausgewertet wird. „Die Versuchsergebnisse sollen Hinweise für die Anwendung auf Wirtschaftsgrünland geben“, gibt Amtssprecher Kai-Uwe Socha zur Auskunft. Doch was heißt das genau?

Ausbuddeln oder Chemie-Keule?

Im Kern geht es um die Frage: Sind die gegen Jakobskreuzkraut bereits erprobten Bekämpfungsmaßnahmen auch gegen Frühlingskreuzkraut erfolgreich? So sind im Frühjahr 2021 so genannte Bonituren, also die fachgerechte, qualitative Beurteilung des Frühlingskreuzkrautes, vor Ort geplant. Zum Einsatz kommen bei dem Versuch sowohl chemische als auch mechanische Maßnahmen gegen die Ausbreitung der umgangssprachlich auch als Weidekraut bezeichnetet Pflanze. Diese reichen von der Entnahme einzelner Pflanzen bis hin zum Unkrautvernichter. Häufige frühe Mahd vor der Hauptblüte bekämpft zum Beispiel das Jakobskreuzkraut recht effektiv.

Das Frühlingskreuzkraut findet sich im April und Mai an Autobahnrändern, entlang von Bahnschienen, sowie auf brachliegenden und kargen Schotterböden und zählt zu den giftigen, bei uns vorkommenden Pflanzen. Die Blüte ähnelt einer gelben Margerite. Man findet in allen Pflanzenteilen sogenannte Pyrrolizidinalkaloide, die bei übermäßiger Verwendung die Leber dauerhaft schädigen können und auch im Verdacht stehen Krebs auszulösen. Im Gegensatz zu anderen Giftpflanzen verliert das Frühlingskreuzkraut sogar getrocknet im Heu nichts von seinen giftigen Inhaltsstoffen und ist dadurch ein gefährliches Weideunkraut. Betroffen sind vor allem Kühe, Pferde und Schafe. Vergiftungserscheinungen bei den Tieren können häufig auch erst nach Wochen auftreten. Auch eine Übertragung der Giftstoffe durch Kuhmilch kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Pflanzenschutzdienstes des Landesamtes kümmert sich neben der Durchführung eigener Versuche zum Beispiel um Schaderregerüberwachung, Beratung, Aufklärung und Schulung in Sachen Pflanzenschutzgesetz, um einen umweltgerechten und verbraucherschutzorientierten Pflanzenschutz zu gewährleisten. Das Testfeld ist seit 2020 aktiv. Der Versuch aber noch nicht abgeschlossen und ausgewertet. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich im Herbst 2021 vor.

Bitte nicht betreten!

„Menschen oder Tiere sollten das Versuchsfeld nicht betreten, da ein Betreten, Zerstören oder Abpflücken das Versuchsergebnis verfälscht“, bittet Socha die vorbeikommenden Radfahrer und Fußgänger. Von Weitem neugierig gucken ist aber durchaus erlaubt. Und wer will schon ein Giftkraut mit nach Hause nehmen?

