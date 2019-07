Bad Belzig

Zwei Männer versuchten am Sonntagabend in der Bad Belziger Heinrich-Heine-Straße in eine Wohnung einzubrechen. Die vermeintlichen Diebe wollten per Räuberleiter an ein Fenster gelangen, das nicht vollständig geschlossen war.

Sie sprachen zuvor bereits einen weiteren Hausbewohner an und baten ihn, die Tür des Mehrfamilienhauses zu öffnen. Der Mann beobachtete dann schließlich den Einbruchsversuch der Täter und rief die Polizei.

Die Diebe flüchteten jedoch und konnten von den Beamten nicht mehr gestellt werden. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZ