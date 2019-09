Benken

Am Wochenende ist versucht worden, in ein Eigenheim einzubrechen. Der Geschädigte aus dem Schlamauer Weg meldete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr.

An einem Fensterrahmen an der Rückfront seines Einfamilienhauses konnte er Hebelspuren festgestellen. Offensichtlich hatten Unbekannte beabsichtigt, dort in das Gebäude einzudringen. Soweit zu erkennen war, sind die Täter nicht in das Haus gelangt

Die Beamten vom Revier Bad Belzig nahmen vor Ort eine Anzeige zum versuchten Einbruchsdiebstahl auf und dokumentierten die vorhandenen Spuren.

Von René Gaffron