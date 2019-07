Ragösen

Eine 89-jährige Ragösenerin ist am Telefon auf den Enkeltrick reingefallen – hat ihren Fehler aber dann noch bemerkt. Laut Polizei wurde die Frau von ihrer vermeintlichen Enkeltochter angerufen, die vorgab, eine Eigentumswohnung kaufen zu wollen und dafür Bargeld in Höhe von über 30.000 Euro benötige.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, erzählte die Trickbetrügerin, dass sie bereits beim Notar sitze – und reichte den Hörer an eine Komplizin weiter, die sich als Notarin ausgab und die 89-Jährige zusätzlich unter Druck setzte.

Weitere Fälle in Bad Belzig und Fredersdorf

Die Ragösenerin war daraufhin so überrumpelt, dass sie am Telefon ihre Kontodaten preisgab. Nachdem sie aufgelegt hatte, bemerkte sie jedoch den Betrug und informierte ihre Bank. Diese sperrte das Konto.

Die Polizei berichtete von weiteren Fällen, unter anderem in Bad Belzig und Fredersdorf, in denen Trickbetrüger per Telefon an das Ersparte ihrer Opfer kommen wollten. Die 81 und 88 Jahre alten Frauen ließen sich aber nicht hinters Licht führen und legten schnell auf.

