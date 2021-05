Verursacher der Ölspur zwischen Bad Belzig und Niemegk gesucht

Bad Belzig/Niemegk

Eine Ölspur sorgt für Gesprächsstoff im Hohen Fläming. Denn der Verursacher kann wahrscheinlich nicht mehr ermittelt werden. Jedenfalls hat der großflächige Einsatz von Bindemitteln weder in Bad Belzig an der Ampel in der Puschkinstraße noch in Niemegk am Altdorfer Weg infolge eines Unfalls stattgefunden.

„Wahrscheinlich hat ein Fahrzeug auf der B 102 sein Getriebe- oder Hydraulik-Öl verloren“, erklärt Tino Bastian. Es hat wohl so ausgesehen, als ob das defekte Fahrzeug dann an der Einfahrt zum Industriegebiet gewendet habe. Kameraden aus Niemegk, Hohenwerbig, Buchholz und Lühnsdorf waren jedenfalls gefordert, um die Gefahr auf der teils regennassen Piste zu beseitigen. Eine Stunde lang dauerte der Kehreinsatz.

Ähnlich die Schilderung von Bad Belzigs Stadtwehrführer Olaf Beelitz. Seiner Aussage nach musste auch die Löschgruppe Kuhlowitz/Preußnitz ausrücken, um die Straße dort zu säubern.

Von Rene Gaffron