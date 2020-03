Wegen Corona: Immer mehr Veranstaltungen im Hohen Fläming abgesagt

Bad Belzig

Das Konfi-Camp des Evangelischen Kirchenkreises Brandenburg Mittelmark fällt aus. Es hätte eigentlich an diesem Wochenende im Haus am See in Mötzow über die Bühne gehen sollen. „Die Kinder saßen schon auf gepackten Koffern, als am Donnerstagnachmittag der Anruf kam“, berichtet Pfarrer Helmut Kautz.

40 Jungen und Mädchen aus Brück und Umgebung hatten sich auf den viertägigen Ausflug gefreut. „Es gab tatsächlich einige Tränen“, so der Geistliche.

Insgesamt sind bei der Freizeit immer mehr als 100 Jugendliche dabei. Die Betreuer mussten Schlaf- und Veranstaltungs-Equipment wieder einpacken. Die Entscheidung für die Absage sollte Richtung weisend für weitere Termine sein.

Verwaltungschefs haben sich abgestimmt

Demnach soll bis 13. April auf sämtliche öffentlichen Veranstaltungen verzichtet werden, um die Verbreitung des Coronavirus möglichst zu bremsen. Darauf haben sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren des Kreises Potsdam-Mittelmark bei der Beratung am Freitag im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten verständigt.

Neben den Kultur- und Sportterminen, für die das erwartet wurde, sind auch die Berufsorientierung „Komm’ auf tour“ für Schüler der 8. Klassen, die für Dienstag geplante Diskussion über den geplanten 5-G-Ausbau in der Wiesenburger Kunsthalle und das am 21. März in Groß Kreutz anstehende Kreisentwicklungsforum erst einmal auf Eis.

Jubiläum verschoben: Der 20. Wiesenburger Blumenmarkt geht zumindest nicht in diesem Jahr über die Bühne. Quelle: Johanna Uminski

Auch die traditionellen Feste von der Baumblüte in Werder/ Havel über Frühlingsfest des Amtes Brück bis hin zum Wiesenburger Blumenmarkt werden damit nicht über die Bühne gehen. Auch die Feierlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern sind auf Eis gelegt.

Politiker bilden die Ausnahme

Eine Ausnahme bildet momentan noch die Politik. Das hat Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang auf MAZ-Anfrage bestätigt. Demnach können beschließende Gremien planmäßig ihre Sitzungen veranstalten, wobei die Bürger ihre Teilnahme als Beobachter besonders abwägen müssten.

Im konkreten Fall ist die Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig für Montag, 19 Uhr, einberufen. Sie soll unter anderem über den Etat und die Kurortentwicklung beschließen.

Die Stadtverordnetenversammlung Niemegk – planmäßig am Dienstagabend im Rathaus – wird laut Amtsdirektor Thomas Hemmerling verschoben.

Von René Gaffron