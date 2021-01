Bad Belzig

Der Bauantrag für den Modulbau der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark in Beelitz-Heilstätten ist zur Genehmigung eingereicht. Der Aufsichtsbehörde fehlt nur noch eine Zuarbeit der Brandschutz-Fachleute. Dann kann das Gebäude wohl im Lauf des Jahres errichtet werden. Das sagt André Köppen, Chef der Inneren Verwaltung.

Wie in der Dezember-Sitzung des Kreistages festgelegt, soll auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums das Gesundheitsamt in einem dreigeschossigen Systembau zentralisiert werden. Kostenpunkt: 2,45 Millionen Euro. Damit geht es dort deutlich schneller voran als in Bad Belzig. In der Niemöllerstraße soll ein bau- und kostengleiches Provisorium mit 44 Büro-Arbeitsplätzen neben dem historischen Landratsamt entstehen. Die Umsetzung des bereits im Sommer 2020 verabschiedeten Beschlusses ist ins Stocken geraten.

Abstimmungsbedarf mit Nachbarn

„Es gibt noch Abstimmungsbedarf mit der Edis wegen des Abstandes zum benachbarten Regionalzentrum Bad Belzig“, erklärte André Köppen den Mitgliedern des Ausschusses für Personal- und Verwaltungsstandort-Entwicklung. „Richtschnur bleiben dabei die Beschlüsse zum Masterplan“, sagte er auf MAZ-Nachfrage. Denn nicht zuletzt unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie hat es noch nicht die eigentlich vereinbarte Klausurtagung von Kreistag und Stadtverordnetenversammlung gegeben, um den künftigen Status von Bad Belzig als Verwaltungssitz zu klären.

Bad Belzig ist stolze Kreisstadt seit 1816. Quelle: René Gaffron

Während Bürgermeister Roland Leisegang und seine Mitstreiter nötigenfalls juristisch durchsetzen wollen, dass die meisten der 1000 Verwaltungsangestellten in Bad Belzig ihrer Arbeit nachgehen sollten, treiben die Spitzen um Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) zahlenmäßig einen Status quo von 300 Beschäftigten in Bad Belzig und einen Neubau für 700 Kollegen in Beelitz-Heilstätten voran.

Baubeginn 2023 kalkuliert

Wie es heißt, hat es im vergangenen November schon Ortstermine mit Denkmal-, Forst- und Naturschutzbehörde gegeben. Jetzt sind Gutachten zu Flora und Fauna, Altlasten, Schallschutz und mehr in Arbeit. Außerdem können Bürger und Behörden schon ihre Stellungnahme zum Vorhaben zu Protokoll geben, dessen Umsetzung wahrscheinlich im Jahr 2023 erfolgen wird.

Solange der Interessenausgleich in der Kur- und Kreisstadt noch nicht erfolgt ist, geht es mit einigen Bauvorhaben des Kreises augenscheinlich nur schleppend voran.

Einige Vorhaben stocken

Gerade einmal der Verkauf des Erno-Geländes erfolgt jetzt nach Plan, so dass Kreisstraßenbetrieb und Regiobus Potsdam-Mittelmark ihre Höfe dorthin ausdehnen können. Die Veräußerung der Kindertagesstätte „Lindenzwerge“ zur Erweiterung des Fläming-Gymnasiums und der Verkauf des Areals für eine neue Sporthalle in der Puschkinstraße zieht sich hin. Denn die Zukunft der Kegelbahn der Belziger SG Einheit muss noch geklärt werden.

Das Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig muss demnächst frei gezogen und saniert werden. Quelle: René Gaffron

Ganz anders die Perspektive für das Technologie- und Gründerzentrum in der Brücker Landstraße. Dort soll bis 2023 für 6,5 Millionen Euro nicht nur die Sanierung der vom Schimmel heimgesuchten Räume erfolgen. Am Ende soll ein technisch modern ausgestattetes Servicezentrum für soziale Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist, dass die jetzt noch einquartierten Mitarbeiter bald den Container

