Die Polizei war gefordert, um in Bad Belzig einen verwirrten Mann zur Räson zu bringen. In der Hans-Marchwitza-Straße hatte der 32-Jährige am Donnerstag gegen 18 Uhr für Aufregung gesorgt.

Ein Busfahrer hatte die Polizei per Telefon alarmiert, weil eine unbekannte männliche Person kurz zuvor auf die Straße gesprungen sei und den Bus gestoppt habe. Der Mann torkelt auf den Bus zu, klopfte gegen die Scheibe und entfernte sich dann von der Straße.

Mit Handschellen gefesselt

„Kurz danach erfolgten weitere Anrufe zu einer männlichen Person, die Passanten beleidige, bespucke, belästige und angepöbelt habe“, erklärt Peggy Wölk von der Polizeiinspektion West. Einsatzkräfte des Reviers Bad Belzig konnten den 32-jährigen Mann ausfindig machen. Sie stellten fest, dass er „in einem geistigen Ausnahmezustand war“, so Wölk.

Peggy Wölk leitet den Führungs- und Revierdienst in der Polizeiinspektion Brandenburg, Quelle: Thomas Wachs

Der Mann musste mit einfacher körperlicher Gewalt festgehalten und anschließend mit Handschellen gefesselt werden. „Da er versuchte, sich selbst und andere durch Kopfstöße zu verletzen, wurde ein Notarzt zur Unterstützung gerufen. Er wies den Mann in einen Spezialklinik ein“, erklärt die Polizeisprecherin am Freitag.

Polizei stellt Strafanzeige

Verletzt wurde niemand durch die Aktionen des verwirrten Mannes im Wohngebiet Klinkengrund. Auch die Mitfahrer im Bus blieben unverletzt.

Die Polizei stellte Strafanzeigen gegen den 32-Jährigen wegen Widerstandes, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

