In der ersten Hälfte des Jahres waren wohl weniger Autos unterwegs. Die Fahrer hatten es angesichts des allgemeinen Lockdowns und der Heimarbeit vermutlich nicht ganz so eilig. Das lässt sich jedenfalls aus der Statistik der Verkehrsüberwachung des Landkreises Potsdam-Mittelmark ableiten. Die Behörde dürfte damit auch weniger Einnahmen erzielt haben.

Die Mitarbeiter haben geringfügig weniger kontrolliert: Die mobilen Lasermessgeräte wurden demnach 569-mal in den 18 Ämtern, Städten und Gemeinden postiert. Das sind 24 Einsätze (minus vier Prozent) weniger als zwischen 1. Januar und 30. Juni 2020.

Schulwege im Fokus

Lediglich 158.828 Fahrzeuge statt 164.921 Fahrzeuge im ersten Halbjahr (minus 3,7 Prozent) gerieten dabei ins Visier der Kollegen aus Werder/Havel. Die Zahl der Sünder hat sich viel mehr verringert. Statt 10.845 Verstöße vor Jahresfrist wurden jetzt nur noch 10.019 registriert. Das ist ein überproportionaler Rückgang von 7,6 Prozent.

Laut dem von Fachbereichsleiterin Debra Reußner unterzeichneten Papier hauptsächlich „geblitzt“, wo die Sicherung von Spiel- und Schulwegen sowie der Alleenschutz mit Tempo-Limit erreicht werden soll. Mehr als 80 Prozent der Messungen fand demnach dort statt, wo Höchstgeschwindigkeiten von 30 oder 50 Kilometer vorgeschrieben sind.

Auf dem Lande wird Gas gegeben

Ob und wie sich sich die eigentlich erfreuliche Entwicklung auf die finanzielle Situation des Kreises Potsdam-Mittelmark auswirkt, ließ die Verwaltung unbeantwortet. Nach MAZ-Informationen wird im Etat immer ein siebenstelliger Betrag einkalkuliert. Gleichwohl werden Bußgelder im Strafenkatalog ja gerade erhöht.

Auffällig bleibt, dass auf dem Lande deutlich mehr gerast wird. Während 2020 die Gemeinde Wiesenburg/Mark mit 16 Prozent die rote Laterne inne hatte, ist nun das Amt Ziesar das Eldorado der Raser. 14 Prozent der kontrollierten Kraftfahrer war zu schnell unterwegs. Beim Stop-&-Go in Nuthetal und am Seddiner See kommt es lediglich bei zwei bis drei Prozent Überschreitungen.

13 stationäre Anlagen

Auch die Ergebnisse der sechs Geräte, die an den Stationen in Groß Kreutz, Kleinmachnow, Treuenbrietzen, Neubensdorf, Derwitz, Niemegk, Michendorf, Seddiner See, Rogäsen Dippmannsdorf, Glindow, Werder/Havel und Wusterwitz zur Messung zum Einsatz kommen, bestätigen den Trend: 287.-000 Autos weniger haben die Anlagen passiert (minus 7,4 Prozent). Sogar 3460mal weniger hat es „geblitzt“. Das ist ein ein Rückgang von 18,4 Prozent.

Tempo Straßenverkehr Geschwindigkeitskontrollen stationäree Anlage Kreis Potsdam-Mittelmark Wittenberger Straße 50 Quelle: René Gaffron

Hier zumindest wird Corona als Ursache vermutet. Das Fachamt schlussfolgert jedenfalls eine weitere „unbedingte Notwendigkeit zur Geschwindigkeitsüberwachung.“ So leiste der Kreis seinen Anteil zur präventiven Unfallverhütung und zum Schutz der Kinder bei.

Von René Gaffron