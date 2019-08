Bad Belzig

Reihenweise sind in Bad Belzig Autos aufgebrochen worden, die in der Nähe der Fläming-Bahnhofes geparkt waren. Die Einbrecher durchsuchten die Fahrzeuge zudem nach Wertgegenständen. Dies geschah nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Dienstag, 12.55 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr.

Seitenscheibe eingeschlagen

Insgesamt wurden bei dem Beutezug der Kriminellen fünf Autos angegriffen. Bei allen Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend durchwühlten die Täter auch Handschuhfächer.

„Was im Einzelnen entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht mitgeteilt werden“, heißt es am Mittwoch von der Polizei. Sie nahm Strafanzeigen auf und sicherte Spuren an den Fahrzeugen.

Wer hat was beobachtet

Die Polizei sucht mögliche Zeugen und fragt in dem Zusammenhang: Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum am Bahnhof von Bad Belzig wahrgenommen und kann diese beschreiben?

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600.

Von MAZ