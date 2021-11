Bad Belzig

Bad Belzig steuert auf seinen 1025. Geburtstag zu. Das Jubiläum soll im kommenden Jahr mit vielen Gästen gefeiert werden. Folgt Bürgermeister Roland Leisegang dem Beispiel seiner Amtsvorgänger, insbesondere dem des verstorbenen Altbürgermeisters Peter Kiep, der das Ehrenbuch der Stadt bei vielen Gelegenheit griffbereit hatte, wird er der einen oder anderen Gast auch bitten, sich darin zu verewigen.

Zeit wird es, denn die letzte Eintragung am 11. November 2019 liegt schon lange zurück und eine überfällige – die der Ehrenbürger Helga und Günter Kästner – ist noch nicht erfüllt. Vor einem Jahr wurde ihnen die Ehrenbürgerschaft verliehen und der Eintrag soll, so Roland Leisegang, demnächst nachgeholt werden.

Die Ehrenbürger Helga und Günter Kästner haben sich noch nicht im Ehrenbuch der Stadt verewigt. Quelle: Bärbel Kraemer

Doch hat die Stadt nicht nur ein Ehrenbuch, sondern vier. Bis zur letzten Seite beschrieben ist jedoch keines. Gut möglich, dass auch der wechselvolle Lauf der Geschichte damit zu tun hat. Gerhard Dorbritz, der 1960 Bürgermeister wurde, ließ das erste Ehrenbuch anlegen. Am 12. September 1962 erfolgte der erste Eintrag darin.

Kieler Jungs in Belzig

22 Frauen und Männer verewigten sich mit diesen Worten: „Wir, die Schalmeienkapelle ‘Kieler Jungs’ wünschen der Stadt Belzig und ihrem Bürgermeister noch weitere schöne Erfolge im friedlichen Aufbau“. Es folgt 1964 der Eintrag einer italienischen Delegation und am 19. Februar 1965 der eines Herrn aus Duisburg.

Er schreibt: „Vielen Dank für die freundliche Aufnahme, die ich schon mehrere Male von dem verehrten Herrn Bürgermeister von Belzig erhalten habe. Der Stadt Belzig, dem Rat der Stadt und dem Herrn Bürgermeister vielen Erfolg im Aufbau der Stadt und in dem gemeinsamen Anliegen der Wiedervereinigung Deutschlands und der Arbeit für den Frieden der Welt.“ Ein Eintrag, der dreieinhalb Jahre nach dem Mauerbau erfolgte.

Das Belziger Rathaus im Festschmuck zum 1. Mai. Die Aufnahme entstand in den späten 1960er Jahren. Quelle: Sammlung Kraemer

1967 weilte ein kleines Kollektiv von Laienkünstlern aus dem fernen Sibirien, konkret aus der Stadt Novosibirsk, auf Einladung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft (DSF) in Bad Belzig und wurde gebeten, sich im Gästebuch zu verewigen. Spannend geht es weiter. Ebenfalls auf Einladung der DSF kam im August 1967 ein gewisser Genosse Goldenko nach Belzig. In die Stadt, in der 20 Jahre zuvor tätig war.

Besuch aus der Sowjetunion

In der Übersetzung aus dem russischen heißt es unter anderem: „Von 1945 bis 1947 war ich Polit-Offizier des Kreises und meine Aufgabe bestand in der Lösung von drei Hauptfragen der Demokratisierung des Kreises Belzig. In meiner Anwesenheit wurden folgende Fragen gelöst: Bodenreform, die Vereinigung von KP und SP in SED, die Durchführung der ersten demokratischen Wahlen, der Leitung der Selbstverwaltung und ihrer laufenden Arbeit. Ich bin nach Belzig vor 20 Jahren gekommen, wurde von den Vertretern der Stadt in Berlin auf dem Bahnhof herzlich begrüßt. Es versteht sich, dass die Politik der KP der SU durchgeführt wurde, um die deutsche Bevölkerung von der faschistischen Ideologie zu befreien und ihr eine neue sozialistische Ideologie einzuimpfen.“ Kurze Zeit darauf enden die Aufzeichnungen.

Der erste Eintrag im ersten Ehrenbuch von Belzig. Quelle: Sammlung Stadt Bad Belzig

Heute, mit Blick auf den verheerenden Rathausbrand von 1972, bei dem das komplette Stadtarchiv in Flammen aufging, bleibt die Frage offen, wo dieses Gästebuch damals aufbewahrt wurde. Lag es zufällig beim Bürgermeister Werner Ernicke daheim, bei seinem Amtsvorgänger Gerhard Dorbritz oder gar bei einem Stadtverordneten? Im Rathaus konnte auf diese Frage keine Antwort gegeben werden, auch nicht, ob irgendwer es irgendwann dorthin zurückgebracht hatte.

Ein Blick auf die Stadt. Quelle: Bärbel Kraemer

Im Jahr 1985, Werner Ernicke war bereits seit 1970 Bürgermeister von Belzig, wurde jedenfalls ein neues Gästebuch angelegt. Vera Koldowa, eine ehemalige Gefangene des Frauen-KZ der am 4. Mai 1985 die Ehrenbürgerwürde verliehen wurde, trug sich als erste in dieses Buch ein.

Zwei weitere Einträge, die zugleich schon wieder die letzten sind, folgen. Sie erinnern an verdiente Bürger der Stadt, die 1985 mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Silber und dem Ehrenzeichen für vorbildliche Nachbarschaftshilfe ausgezeichnet wurden.

Das Ehrenbuch griffbereit

Peter Kiep, der 1990 Bürgermeister wurde, ließ aus Anlass der Rathauseinweihung am 1. Mai 1991 das dritte Ehrenbuch anlegen. Er bat Politiker, Sportler, Künstler, verdiente Bürger, Gäste aus nah und fern und alljährlich das Prinzenpaar des Belziger Karnevalsklubs die Feder zu schwingen und sich darin zu verewigen.

Den Reigen eröffnete Brandenburgs früherer Ministerpräsident Manfred Stolpe, der aus Anlass der Rathauseinweihung in der Stadt zu Gast war. Dem Bürgermeister und den Mitarbeitern der Verwaltung wünschte er eine „glückliche Hand“ und der Stadt – noch ohne Badtitel – „Glück und Segen“.

Mit herzlichen Wünschen verewigte sich Ivan Rebroff im Ehrenbuch der Stadt. Quelle: Sammlung Stadt Bad Belzig

Zur Einweihung des Freizeit- und Erlebnisbades am 4. Juli 1993 kam der damalige Minister für Bildung, Jugend und Sport, Roland Resch. Er blieb nicht der einzige Minister der Landesregierung, der das schöne Freibad bewunderte. Schon am 15. Juli 1993 folgte der Besuch von Regine Hildebrandt. Sie schrieb: “Zu meiner sehr großen Freude konnte ich heute das wunderschöne Freibad in ihrer Stadt in Augenschein nehmen“ - und hüpfte ins Wasser. Den Erinnerungen nach, mit einem geliehenen Badeanzug.

Am 26. Juni 1993 besuchten Johannes und Christina Rau aus Anlass der Einweihung des Jugendfreizeitzentrums Pogo die Stadt. Ein besonderer Tag für Belzig war auch der 14. Juli 1993. Peter Kiep empfing drei Mitarbeiter des Bundesvermögensamtes Potsdam, die nicht mit leeren Händen gekommen waren. Im Auftrag des Bundesfinanzministers durften sie der Stadt Belzig die Burg Eisenhardt schenken – und sich im Ehrenbuch verewigen.

Bürgermeister Peter Kiep beim Empfang des Ausdauersportklubs Berlin Quelle: Sammlung Stadt Bad Belzig

15 Abgeordnete des Brandenburger Landtages besuchten im August 1993 in Vorbereitung auf die Entscheidung zum Kreistagssitz die Stadt. Peter Kiep hatte das Ehrenbuch auch bei dieser Gelegenheit parat und ließ jeden einzelnen darin unterschreiben. Der weltbekannte Künstler Ivan Rebroff – mit bürgerlichem Namen Hans Rolf Rippert – gastierte im August 1994 in Belzig.

Politiker, Prominente, Sportler, Freunde

„Nach einer schmerzlichen Abstinenz von 55 Jahren bin ich überglücklich, das Gefühl eines ‚heimkehrenden Sohnes’ erleben zu dürfen“, heißt es in seinem Eintrag, der daran erinnert, dass Rebroff einen Teil seiner Kindheit in der Stadt verlebte. Im Oktober folgte der nächste Promibesuch. Skisprungolympiasieger und Weltmeister Jens Weißflog schaute zur Eröffnung des Einkaufsmarktes am Busbahnhof vorbei.

Am 3. Mai 1995 trugen sich überlebende Frauen des früheren KZ-Außenlagers Roederhof im Ehrenbuch ein. Sie schrieben, dass sie das erste Mal nach 50 Jahren wieder in der Stadt seien und sich darüber zu freuen, „Belzig auf ganz andere Weise kennen zu lernen.“

Peter Kiep und Christine Trittin-Erat bei der Einweihung der Kunsteisbahn. Quelle: Inge Richter

Auch bei der Einweihung der Kunsteisbahn hatte Peter Kiep das Ehrenbuch zur Hand. Am 18. November schrieben Linda und Andreas Müller, Sascha Rabe, Karin Hendschke und andere: „Herzlichen Glückwunsch zur einzigartigen Eisbahn. Vielleicht kommt ja mal ein Eiskunstlaufweltmeister aus Belzig ...“.

1997, aus Anlass des 1000-jährigen Stadtgeburtstages, folgten weitere Eintragungen. Die Radsportlegende Täve Schur bescheinigte Belzig „ein Herz für den Sport“. Und natürlich ist auch der erste Spatenstich für die Steintherme am 2. Oktober 2000 im Ehrenbuch dokumentiert – Dank eines Eintrages der Partnerstadt Ritterhude.

Ehre wem Ehre gebührt

2006, das Bürgermeisteramt lag in den Händen von Hannelore Klabunde, wird im vierten Ehrenbuch geschrieben. Entsprechende Aufzeichnungen erinnern an die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Gerhard Dorbritz und Thea Labes. Einen besonderen Tag im August 2012 erlebte dann auch noch Bürgermeister a.D. Peter Kiep.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daran erinnert dieser Eintrag: „Tief bewegt erlebte ich, der ‚alte Belziger’ die Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich bedanke mich beim Schicksal, meiner Heimatstadt Bad Belzig als Bürgermeister gedient zu haben! Die Beifallswoge während der Ehrung werde ich nie vergessen. Danke liebe Belziger“.

Von Bärbel Kraemer