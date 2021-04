Vier Augen in der Chefetage: Bad Belziger Klinik hat zweiten Geschäftsführer

Bad Belzig

Vier Augen sehen mehr als zwei: Die Geschäftsführerin der Bad Belziger Klinik „Ernst von Bergmann“ (EvB), Katrin T. Eberhardt, bekommt Verstärkung in der Chefetage. Der Potsdamer Gesundheitsmanager Carsten Köhler übernimmt ab 1. Mai dieses Jahres den Posten des zweiten Geschäftsführers. Das teilte die Klinik „Ernst von Bergmann“ in Potsdam am Dienstag mit.

Carsten Köhler ist der zweite Geschäftsführer der Klinik "Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Klinikum EVB

„Neben Katrin Eberhardt wird Carsten Köhler die Geschäftsführerfunktion ausüben und an zwei Tagen in der Woche vor Ort sein“, erklärte Unternehmenssprecherin Damaris Hunsmann. Es sei sein vornehmliches Anliegen, gemeinsam mit den anderen Führungskräften, den Klinikstandort Belzig „weiter zu stabilisieren und zukunftsfähig auszubauen“.

Vier-Augen-Prinzip ist vorgeschrieben

Als Grund für die Personalie nennt Damaris Hunsmann die Empfehlungen des „Public Corporate Governance Kodex“ der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Diese sehe vor, in allen kommunalen Gesellschaften eine Doppelgeschäftsführung zu etablieren. Die Potsdamer Klinik gehört der Stadt Potsdam. Sie ist das Mutterhaus der Bad Belziger Klinik, die noch zu 25 Prozent dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gehört.

Vorfreude auf Zusammenarbeit

„Ich kenne Herrn Köhler schon sehr lange, ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Katrin T. Eberhardt am Dienstag auf Anfrage der MAZ. „Ich bin guten Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen.“

Die bisher alleinige Geschäftsführerin der Bad Belziger Klinik sagte, es sei besser, nach dem Vier-Augen-Prinzip zu arbeiten. „Es gibt immer zwei Geschäftsführer in den kommunalen Gesellschaften in Potsdam, so ist das Usus.“ Die jetzige Entscheidung habe sich unter anderem wegen der Pandemie so lange hingezogen.

Katrin T. Eberhardt ist die Geschäftsführerin der Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Katrin T. Eberhardt ist seit Mitte 2018 die kaufmännische Leiterin der Bad Belziger Bergmann-Klinik. Sie hatte vorher viele Jahre in Bad Belzig die Reha-Klinik Hoher Fläming im Oberlinhaus Potsdam geleitet. Dessen Führung hatte sich jedoch überraschend von der erfahrenen Gesundheitsmanagerin getrennt. Sie hatte zuvor offen und gemeinsam mit anderen Geschäftsführern den wirtschaftlichen Kurs und den Führungsstil des Oberlinhauses kritisiert.

Carsten Köhler stammt aus Berlin und ist nach Unternehmensangaben seit 2017 Geschäftsführer der Diagnostik im EVB. Er hat von 2005 bis 2010 Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald studiert. Er hat dort auch als studentischer Mitarbeiter am Lehrstuhl gearbeitet. Später war er bis 2017 am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig.

„Wir freuen uns, mit Carsten Köhler einen langjährig erfahrenen Gesundheitsmanager aus der Reihe der Klinikgruppe ’Ernst von Bergmann’ gewonnen zu haben, der seine Kompetenz neben Potsdam nun auch in der Klinik Bad Belzig einbringen wird“, erklärte Hans-Ulrich Schmidt, Sprecher der EVB-Geschäftsführung in Potsdam in einer Mitteilung des Unternehmens. „Synergien zwischen den Standorten und den medizinischen Dienstleistungsgesellschaften können zum Wohle der Patientenversorgung noch enger genutzt werden“, so der Klinik-Chef.

In der Bad Belziger Klinik „Ernst von Bergmann“ arbeiten rund 360 Menschen. Das Krankenhaus verfügt über 150 Betten.Wegen der Corona-Pandemie sind davon jedoch nur 90 Betten verfügbar.

Von Hermann M. Schröder