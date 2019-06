Bad Belzig

In der Nacht zum Sonnabend sind vier Carports und ein Auto in der Kur- und Kreisstadt zum Raub der Flammen geworden. Ein weiterer PKW wurde durch die Hitze beschädigt, ein dritter konnte immerhin noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Belzig und Umgebung wurde das Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindert.

Dem Vernehmen nach wurde niemand verletzt. Aber: Ein Anwohner, der versucht hatte, ein Fahrzeug aus dem Unterstand zu bergen, kam zumindest zur Kontrolle in medizinische Beobachtung.

Explosionsartige Geräusche

Gegen 0.45 Uhr, so berichten die Bewohner eines Hauses in der Straße Am Kurpark hätten sie explosionsartige Geräusche wahrgenommen. Schließlich sei dann das Feuer vor der Tür entdeckt worden. „Als die Feuerwehr dort eintraf, brannten die Holzkonstruktionen bereits lichterloh“, erklärt Ortswehrführer Raphael Thon.

Drei Ortsfeuerwehren waren Am Kurpark im Einsatz. . Quelle: FFW Bad Belzig

Noch mehr Personal ist folgerichtig von der Leitstelle Brandenburg/Havel alarmiert und in die Kurparksiedlung geschickt worden. Neben den 18 Kameraden aus Bad Belzig sind noch 15 aus Dippmannsdorf und neun aus Lütte angerückt, um beim Löschen zu helfen. „Zwei 2-Mann-Trupps haben unter Atemschutz mit Wasser aus zwei Rohren die direkte Brandbekämpfung vorgenommen“, so der Einsatzleiter. Nach rund einer Stunde war das Feuer aus. Während diesmal Zufahrt und Wasserversorgung in der Kurparksiedlung für die Blauröcke kein Problem darstellten, waren die stürmische Windböen in der Nacht die Herausforderung.

Feuer auch vor Jahresfrist

Zur Erinnerung: Vor exakt einem Jahr war am Lärchenweg ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Seinerzeit hatten die Floriansjünger unter anderem über die parkenden Autos in den engen Anliegerstraßen geklagt.

Zur Höhe des Sachschadens vom Sonnabend liegen aktuell noch keine Angaben vor. Auch die Ursache für den Brand bleibt vorerst noch ungeklärt. Spezialisten der Kriminalpolizei nehmen die Brandstelle in Augenschein, sichern und dokumentieren das Areal.

Von René Gaffron