Bad Belzig

„Mutter kam zuerst nach Ravensbrück. Dort wurde sie medizinischen Experimenten (Versuch zur Unfruchtbarmachung) unterworfen. Am 24. August 1944 um drei Uhr morgens kam sie zusammen mit knapp 800 anderen Frauen verschiedener Staatsangehörigkeit nach Belzig, einem Außenkommando von Ravensbrück.

Am 24. April 1945 wurden die gehfähigen Frauen auf den Todesmarsch geschickt, Richtung Westen. Die übrigen Häftlinge, todkrank und total unterernährt, blieben allein im Lager zurück. (...) Meine Mutter war eine von diesen 72 kranken Frauen. Sie hatte Glück und überlebte. Mutter hatte schwersten Typhus und wog noch knapp 32 Kilo. (...)“

Gedenken mit Briefen

Es sind Geschichten wie jene der Belgierin Clara Draulans, an die das Buch „Schicksale, Teil 4“ erinnern will. In einem Brief an den Förderkreis Roederhof schreibt Draulans’ Sohn Marcel Torfs anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung seine Gedanken an die Hölle nieder, durch die seine Eltern während des Zweiten Weltkriegs gegangen sind.

„Wir hatten die Idee, dass Zeitzeugen und deren Nachfahren anlässlich des Jahrestags ihre Gedanken aufschreiben und an uns schicken – und haben einen Aufruf auf die Internetseite gesetzt“, erzählt Inge Richter, Vorsitzende des Förderkreises Roederhof, der als Gruppe dem Verein Belziger Forum angehört. „Diese Briefe haben wir zum Anlass genommen, das Buch zu schreiben.“

Unterstützung bei der Zusammenführung der einzelnen Teile sowie der redaktionellen Arbeit bekam Inge Richter – wie auch bei den vorherigen Teilen aus der Schicksale-Reihe – von Bärbel Krämer. „Außerdem haben wir mit vielen weiteren Menschen zusammengearbeitet“, machen die Frauen deutlich.

Anfang Juni 2020 sei die Förderung für das Projekt bewilligt worden, einen Monat später habe die Arbeit an dem Buch begonnen. „Wegen der Fördermittel mussten wir bis zum 31. Dezember fertig sein“, sagt Bärbel Krämer. „Diese kurze Zeitspanne war dann auch die größte Hürde.“

Begangen werden sollte der 75. Jahrestag der Befreiung am 3. Mai 2020 aber eigentlich nicht nur schriftlich, sondern mit einer größeren Gedenkveranstaltung im Grünen Grund. Wegen der Corona-Pandemie blieb es jedoch bei einem stillen Gedenken. „Einige Zeitzeugen und Hinterbliebene wären zum Jahrestag extra nach Belzig gekommen. Ob sie es in diesem Jahr noch können, ist unklar“, sagt Inge Richter.

Sie freut sich, dass im neuen Schicksale-Band auch darüber berichtet werden kann, dass wieder Kontakt zu Libera Sonia Metlica besteht. „Sie ist die einzige Frau, von der wir wissen, dass sie noch am Leben ist“, heißt es im Buch. „Inzwischen ist sie 92 Jahre alt, lebt in einem Seniorenheim und es geht ihr gut.“

Bücher mit Jahresbrief verschicken

500 Exemplare des Buches wurden gedruckt. Kostenlose Klassensätze sollen an Schulen verteilt werden, sobald dies wieder möglich ist, erzählen Inge Richter und Bärbel Krämer. „Außerdem sollen die Bücher an unsere Freunde in Belgien, Frankreich, Russland und England gehen – sie sollten eigentlich mit den Jahresbriefen verschickt werden. Aber wegen Corona ist auch hier alles etwas in Verzug geraten.“

Dass von der Reihe auch noch ein fünfter Teil erscheint, ist nicht ausgeschlossen. „Wir sammeln weiter und schauen dann, was mit den Infos wird“, sagt Bärbel Krämer. „Und wir hoffen, dass die Erzählungen von mutigen Belzigern im aktuellen Buch, die Zivilcourage bewiesen haben, auch andere animieren, sich zu erinnern und zu erzählen.“

