Gemeinsam stark machen sich Akteure der „Mut-Tour“ für neue Perspektiven im Umgang mit dem vermeintlichen Tabu-Thema Depression. Auf Tandem-Fahrrädern oder zu Fuß machen Menschen mit und ohne Depressionserfahrung seit 2012 gemeinsam auf Tour zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie setzen ihr Gesicht und ihre persönlichen Geschichten für mehr Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.

Etappenziel in Bad Belzig

Am Donnerstag hätte die Tour ihr Etappenziel in Bad Belzig erreicht. Wegen der Corona-Pandemie verzichten die Akteure jedoch dieses Jahr auf die reale Tour durch Deutschland. Sie findet dennoch statt als Online-Angebot im Internet.

Bis 2019 waren die ehrenamtlich Teilnehmenden jeden Sommer in Sechserteams auf Tandems und zu Fuß unterwegs, um mit Journalisten und Menschen am Wegesrand ins Gespräch zu kommen. 260 Menschen mit und ohne Depressionserfahrung haben gemeinsam mehr als 34.000 Kilometer zurückgelegt.

Von Juni bis August

Im Juni nun fiel der Startschuss für die erste virtuelle Mut-Tour. Seitdem können Interessierte auf der Internetseite unter www.mut-tour.de die ursprünglich geplante Strecke der zehn Etappenteams auf einer interaktiven Deutschlandkarte verfolgen.

Dort finden sie Tipps, Informationen und Hilfsangebote am Wegesrand und können verschiedene Portraits und Geschichten der Teilnehmenden entdecken. Für Bad Belzig sind fünf Anlaufpunkte verlinkt. Sie reichen von Angeboten des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung über die Beratungsstelle „Lichtblick“ bis zur Selbsthilfegruppe „Life is Life“ für psychisch Kranke in der Region.

Schnipseljagd beim Geocaching

Um den Etappencharakter auch auf dem Bildschirm nachempfinden zu können, wird bis zum 30. August etwa alle neun Tage ein neuer Streckenabschnitt veröffentlicht. „ Im Rahmen unserer Aktion ’Vertretungsradeln’ haben Fahrradfreunde außerdem die Möglichkeit, GPS-Tracks herunterzuladen und einzelne Etappenabschnitte auf eigene Faust und an unserer Stelle abzufahren“, erklärt Annika Schulz, die Sprecherin der Mut-Tour.

Bei der „Mut-Tour“ können Interessenten auch im Fläming an einer Schnipseljagd beim Geocaching teilnehmen. Quelle: F. Radczun

So könne wenigstens ein kleiner Teil der insgesamt 3.680 Kilometer langen Strecke in der Realität zurückgelegt werden. Begleitet wird das Angebot durch eine bundesweite Geocaching-Aktion, der interaktiven „Mut-Schnipseljagd“. Sie ist ebenfalls online auf der Karte zu finden. „Interessierte können auch im Raum Bad Belzig Mut-Schnipsel suchen und verstecken, also kleine Dinge oder Texte, die Mut machen oder gut tun“, erklärt Annika Schulz.

Weitere Details zur Mut-Tour im Internet unter www.mut-tour.de

