Vodafone baut 5G-Netz in Potsdam-Mittelmark massiv aus

Mittelmark

Werder (Havel) macht den Anfang: Dort hat der Mobilfunkriese Vodafone eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und versorgt erste Bewohner mit der neuen Breitbandtechnologie. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. An zwölf weiteren Standorten im Kreis soll die 5G-Technologie bis Mitte des Jahres zur Verfügung stehen. Diese 5G-Bauprojekte werden laut Mitteilung in Treuenbrietzen (2), Wollin, Bad Belzig (2), Beetzsee, Beelitz, Werder (Havel), Roskow, Rosenau, Wiesenburg/Mark und Wusterwitz realisiert. Mittelfristiges Ziel sei es, so Vodafone, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden.

Flächendeckendes 5G-Netz ist das Ziel

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, will Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 89 Mobilfunkstationen im Kreis sollen nach und nach aufgewertet werden, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird - zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieser Prozess werde einige Jahre dauern, heißt es.

Im Umfeld der 5G-Stationen kann die neue Breitbandtechnologie nach Installierung von jedermann vor Ort genutzt werden - sofern der Kunde ein entsprechendes 5G-Endgerät und einen aktuellen Vertrag von Vodafone hat. 5G soll im Umfeld der Stationen bei der Internetversorgung auch eine Alternative zu langsamen DSL-Leitungen sein, die es im Kreisgebiet auch 2020 immer noch gibt.

Der Mobilfunkausbau in Potsdam-Mittelmark

Aktuell sind laut Unternehmensangaben 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis theoretisch an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,7 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2021 will Vodafone im Kreis noch vier weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei sollen im Amt Beetzsee und Roskow neue Stationen in Betrieb gehen, um bestehende Funklöcher zu beseitigen. Zudem sollen an zwei vorhandenen Stationen in Wiesenburg/Mark und Teltow zusätzliche LTE-Antennen angebracht werden, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern, so Vodafone.

Von Philip Rißling