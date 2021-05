Volkshochschule in Bad Belzig verrät Tipps gegen den Stress

Bad Belzig

Niemand hat mehr Zeit. Nicht auf der Arbeit und kaum privat. Viele Termine, verbunden mit Leistungs- und Erwartungsdruck führen zu Stress. Er belastet nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper. Übergewicht kann beispielsweise die Folge sein.

Dem will die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark vorbeugen. In einem präventiven Seminar am Donnerstag von 17 bis 20 Uhr in der Regionalstelle Bad Belzig erklären Referenten nicht nur die Zusammenhänge, sondern sie verraten auch Tipps, wie trotzdem ausgewogene und gesunde Ernährung möglich ist.

Für Freitag, von 10 bis 16.30 Uhr, ist sogar ein Tagesseminar in Bad Belzig angekündigt. Die Teilnehmer erfahren, wie sie mit Achtsamkeit und Entspannung den Anforderungen des Alltags begegnen können.

Sprachkurse für den Urlaub

Gleichwohl der Covid-19-Pandemie weiter Tribut gezollt werden muss, hat die kreiseigene Bildungseinrichtung ein ganzes Sommersemester geplant. Dazu zählen weitere Outdoor- und Online-Angebote, aber auch klassische Sprachkurse. Wahlweise Dänisch und Italienisch stehen mit Blick auf die Urlaubsvorbereitung im Juni zur Auswahl.

Den Überblick gibt es auf www.kvhs-pm.de.

Von René Gaffron