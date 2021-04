Bad Belzig

Die Freizeit praktisch nutzen – das geht mit der Teilnahme am Grundkurs II im Nähen. Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark unterbreitet das Angebot im Internet. Via Vhs-Cloud wird der Lehrgang digital ausgestrahlt. Er findet am 22. April, 17 bis 20 Uhr, online, statt. Darauf hat die Bildungsstätte in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Zur Probe wird ein Brot-Beutel mit Innentasche und Kordel im Tunnelzug angefertigt. Danach kann ein jeder seine Kleidung oder Wohnungsdekoration mit den Techniken herstellen. Der Link zur Teilnahme wird nach Anmeldung verschickt.

Gleiches gilt für die Wohlfühl-Offertern. Yoga für einen starken Rücken wird ab 19. April morgens 8.30 Uhr, oder ab 22. April abends, 18 Uhr, jeweils wöchentlich von Martina Beck digital vermittelt. Zumba Gold läuft ab 19. April, 19 bis 20 Uhr, als wöchentliches Training zu flotten Rhythmen.

Information im Internet: www.kvhs-pm.de

Von René Gaffron