Volkszählung in Potsdam-Mittelmark: So viele Einwohner müssen beim Zensus 2022 mitmachen 

Guten Tag, Frau Mustermann, ich bin Herr Müller und im Auftrag des Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark unterwegs.“

So oder so ähnlich werden sich im nächsten Jahr die Interviewer bei der großen Volkszählung den auserwählten Einwohnern des Landkreises vorstellen. Im Mai beginnt bundesweit der Fragenmarathon. Die Vorbereitungen dafür laufen derzeit auf Hochtouren. Auch in der Kreisverwaltung.

Ralf Schwarzer (r.), Verena Feuereisen und Sebastian Puhl sind für den Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark zuständig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Ab dem 16. Mai schwärmen unsere Mitarbeiter und Ehrenamtler aus, um stichprobenweise die Einwohner zu befragen“, erklärt Verena Feuereisen, die Leiterin der jetzt eingerichteten Projektgruppe Zensus 2022. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.“

Die Projektgruppe hat ihre Räume im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) in Bad Belzig bezogen. Sie wird bis März um zehn zusätzliche Mitarbeiter verstärkt.

Die Einwohner, die bei der Volkzählung Auskunft geben müssen, stehen schon fest. „Das sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark genau 37.204 Personen“, berichtet Verena Feuereisen. Die Auswahl habe das Bundesamt für Statistik getroffen. „Mit dieser Zahl ist der Kreis Spitze im Land Brandenburg“, sagt die Projektgruppenleiterin. Bundesweit seien rund eine Million Menschen für den Zensus herausgesucht worden.

Das Büro der Projektgruppe Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark hat seinen Sitz im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Sie weist gleichzeitig auf die Pflicht der Einwohner, Auskunft zu geben, hin. „Wer das große Glück hat, in der Stichprobe zu landen, der hat eine Auskunftspflicht“, erklärt Verena Feuereisen. „Wir bitten die Bürger um ihre Rückmeldung, wir sind auf die Hilfe der Interviewpartner angewiesen, die wirklich nur wenigen Fragen zu beantworten.“

Fragen zu Lebensverhältnissen in Potsdam-Mittelmark

Doch was möchte der Staat von den Potsdam-Mittelmärkern nun eigentlich wissen? Die genauen Fragen für den Zensus 2022 stehen noch nicht fest. Es geht jedoch um Wohn- und Lebensverhältnisse, Beruf und Einkommensgruppe.

„Welche Personen wohnen an einer bestimmten Adresse, wie viele Menschen sind das und so weiter“, nennt Verena Feuereisen einige mögliche Fragen. „Die Daten sind wichtig für den Staat, denn damit wird die Zukunft gestaltet“, erklärt sie.

„Die Ergebnisse der Befragung haben beispielsweise Auswirkungen auf die Schulentwicklungsplanung und die Städteplanung“, ergänzt Ralf Schwarzer, der Koordinator der Zensusgruppe in der Kreisverwaltung. „Es gibt ein großes Interesse daran, zu wissen, wie der Ist-Zustand ist, um für die Zukunft gut planen zu können.“ Das sei gerade für die Kommunen von existenzieller Bedeutung.

Wie läuft die Befragung jetzt ab? Die für den Zensus 2022 bestimmten Mittelmärker erhalten ab dem 16. Mai Besuch von den Interviewern. „Sie werden sich bei den Leuten melden und ein Terminkärtchen mit Vorschlägen einwerfen“, erklärt Verena Feuereisen.

Besuch der Interviewer in Potsdam-Mittelmark dauert rund 15 Minuten

Dann gebe es einen Besuch, bei dem einige Fragen gestellt würden. „Das dauert ungefähr 15 Minuten“, sagt die Projektgruppenleiterin. Die meisten Fragen jedoch könnten die Bürger dann online beantworten.

Wer dazu keine Möglichkeit habe, könne dem Interviewer bei dessen Besuch auch alle gewollten Daten geben. Zudem könnten Fragen auf Wunsch auch telefonisch oder vor Ort im Zensus-Büro in der Kreisverwaltung beantwortet werden. „Wir finden für jeden eine passende Möglichkeit, eine Befragung durchzuführen“ , verspricht Verena Feuereisen.

248 Freiwillige für Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark gesucht

Bei der geplanten Volkszählung sind die Verantwortlichen neben der aktiven Beteiligung der Einwohner auch auf die Hilfe von Ehrenamtlern angewiesen. Deswegen möchte die Projektgruppe jetzt genau 248 Freiwillige anwerben, die dem Staat bei der Datenerhebung in Potsdam-Mittelmark helfen wollen. „Ich war selbst als Interviewerin beim Zensus 2011 im Einsatz, und mir hat das damals großen Spaß gemacht“, berichtet Verena Feuereisen.

Sie hofft nun auf möglichst viele Bewerber. Die bekommen immerhin eine pauschale Aufwandsentschädigung von 300 Euro für die auf sechs Wochen angelegte Datenerhebungszeit. „Pro Interview gibt es dann noch einmal fünf Euro, sodass ein Interviewer theoretisch auf eine Summe von 1000 Euro kommen kann“, erklärt die Projektgruppenleiterin.

Vor den Einsätzen sollen die Interviewer geschult werden. Zudem bekommen sie Ausweise und müssen auch zusätzlich ihre Personalausweise vorzeigen können, wenn die Besuchten es so möchten, sagt Verena Feuereisen.

Nach den Befragungen haben die Statistiker noch eine sogenannte Qualitätssicherung vorgesehen. „Das heißt, dass es für zehn Prozent der Befragten eine wiederholte Befragung geben wird, um zu schauen, ob die Zahlen plausibel sind“, erläutert Verena Feuereisen.

Sicherheitskoffer für Daten aus Potsdam-Mittelmark

Anschließend sammeln sie und ihre Kollegen die Datenblätter ein und bringen sie in speziellen Sicherheitskoffern zum berlin-brandenburgischen Landesamt für Statistik. „Wir gehen mit den Daten so vor, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass wir sie vertraulich behandeln“, versichert Zensus-Koordinator Ralf Schwarzer.

Auf geht's: Verena Feuereisen leitet die Projektgruppe Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark. In diesem verschließbaren Sicherheitskoffer transportiert sie die vertraulichen Unterlagen der Datenerhebung. Quelle: Hermann M. Schröder

Die von der Kreisverwaltung für die Projektgruppe abgestellten Mitarbeiter seien verpflichtet, die Daten streng vertraulich zu behandeln und sie auch innerhalt der Verwaltung nicht weiterzugeben. „Datenschutz ist oberstes Gebot“, sagt Ralf Schwarzer.

Zudem erfolge die Auswertung der Antworten anonym. Laut Schwarzer werden die Namen und Adressen von den Blättern abgetrennt und diese erst dann weitergeleitet.

Mahnverfahren für Verweigerer des Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark

Doch was passiert nun mit den Einwohnern, die sich partout weigern, Auskunft zu geben? „Wir hoffen, dass möglichst alle mitmachen“, sagt Koordinator Schwarzer. „Das Schlimmste ist, sich nicht bei uns zu melden.“

Niemand habe Ambitionen, die Menschen mit einem Mahnverfahren zu drangsalieren, aber genau das werde dann in Gang gesetzt. Zwangsgelder von 300 bis 600 Euro könnten dann verhängt werden“, erklärt Verena Feuereisen. „Aber das möchten wir eigentlich nicht.“

Adresse für Bewerber für den Zensus 2022 in Potsdam-Mittelmark

Der Zensus soll alle zehn Jahre einen Überblick zur Bevölkerungsstatistik in Deutschland geben. Nach 2011 sollte er in diesem Jahr stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie haben die Verantwortlichen das Projekt aber um ein Jahr verschoben.

Wer Interesse hat, sich als Interviewer in Potsdam-Mittelmark zu bewerben, kann das unter mailto:zensus@potsdam-mittelmark.de tun, oder aber unter der Adresse Erhebungsstelle Potsdam-Mittelmark, Brücker Landstraße 22b, 14806 Bad Belzig.

Von Hermann M. Schröder