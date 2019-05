Hoher Fläming

Kulturell hat der Hohe Fläming am Wochenende besonders viel zu bieten. Unter anderem erfolgt der Auftakt zum Kunstsommer Hoher Fläming – diesmal im Brück. Er findet inzwischen zum zehnten Mal statt. An mehreren Orten in der Region werden Künstler in den nächsten Monaten ihre Werke präsentieren.

Die Betreiberinnen des Kulturhauses „Alte Brücker Post“ freuen sich besonders, in diesem Jahr die Gastgeber der Eröffnungsfeier zu sein. Sie beginnt, am Samstag, 15 Uhr, mit der Vernissage zur neuen Ausstellung „Kunst – Natur – Umwelt“.

Sieben Künstler aus drei Nationen

Sieben Künstlerinnen und Künstler aus drei Nationen stellen dort ihre Werke aus. Kommilitonen der Akademie für Malerei Berlin sind dabei und Künstler aus der Region. „Das Ausstellen von Malerei, Grafik, Druck, Fotografie ist ein wichtiger Bestandteil der Philosophie des Bildungshauses, das seit 2000 besteht“, sagen die Initiatorinnen Ricarda Müller und Annie Tilmant.

„Kunst ist ein notwendiges Korrektiv ein jeder Gesellschaft. Kunst fördert das nicht zielgerichtete Denken, sie ist so etwas wie ein Reflektionsraum, wo Neues gedacht und entstehen kann“, sagt Fotini Mavromati, Kunstbeauftragte des Umweltbundesamtes, die bei der Eröffnung dabei sein wird. Sie gibt einen kurzen Überblick über das langjährige Kunstprogramm des Umweltbundesamtes.

Hochrangige Gäste zum Auftakt

Der Chef der Staatskanzlei Brandenburg, Martin Gorholt, wird ein Grußwort sprechen. Weitere namhafte Persönlichkeiten aus der regionalen und überregionalen Kultur, Politik und Wirtschaft sind zur Vernissage der Gemeinschaftsausstellung eingeladen, sagt Ricarda Müller.

Der Ausstellung wird bis 3. Oktober zu sehen sein. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr gibt es dabei „Kunst und Kuchen“ in Anwesenheit der Künstler. „Zum Abschluss am 3. Oktober ist geplant, alle Werke zu versteigern“, so Müller. Der Erlös soll an den Brücker Verein „Mensch Sein“ gehen.

Offene Ateliers im Landkreis

Weiterer Anlaufpunkt am Wochenende sind die Tage des offenen Ateliers. Sonnabend und Sonntag nehmen daran im Landkreis Potsdam-Mittelmark an 22 Orten in 58 Ateliers insgesamt 102 Künstler teil. So im Hohen Fläming auch Christine Baumann in der Reißigerstraße 5 in Bad Belzig. Sie zeigt Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr Malerei, Grafik, Skulpturen und Kinderbücher.

Ebenfalls in Bad Belzig, Martin-Luther-Straße 13, ist Ilona Burmeister-Peters dabei. Sie zeigt am Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr im Garten eine Ausstellung ihrer Malerei.

In Borkheide öffnet Klaus Herrmann am Paradiesweg 3 sein Waldparadies. Malerei, Grafik, Skulptur werden gezeigt und Mitmachaktionen geboten beim Bemalen eines Totempfahles sowie Mandalas für Kinder. Geöffnet ist Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Haben ein kleines Paradies im Wald geschaffen: Klaus Herrmann und Marlies Langrock öffnen in Borkheide am Wochenende ihre Kunst- und Kulturscheune. Quelle: Johanna Uminski

Im Rahmen der Aktion zehn Jahre Offene Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region – am Sonntag zischen 11 und 17 Uhr – öffnet in Treuenbrietzen die Illustratorin Stefanie Jeschke ihr Atelier an der Großstraße 9. Dort steht alles im Zeichen der „Zähn(e)“. Illustrationen der Beißerchen, sowie Geschichten und Gedichte zur vollen Stunde werden geboten.

Stefanie Jeschke in Treuenbrietzen öffnet ihr Atelier anlässlich zehn Jahre der Aktion Offenen Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region. Quelle: Victoria Barnack

Auf Burg Eisenhardt in Bad Belzig wechselt am Sonntag unterdessen die Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins Hoher Fläming. Der Berliner Fotograf Michael Zalewski zeigt unter dem Titel „Meer – Stadt – Land“ seine Fotoarbeiten.

Fotografien auf Burg Eisenhardt

Die Bilder aus den vergangenen zehn Jahren hat Zalewski an den unterschiedlichsten Orten aufgenommen in Berlin sowie auf Reisen, zumeist in Europa. Die Genauigkeit des Sehens zeichnet seine Fotos aus, gepaart mit einem melancholischen distanzierten Blick auf Architektur, Landschaft und Menschen. So erzählen die Fotos auch immer etwas über den Fotografen, der sich da hinter seiner Kamera versteckt.

Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 23. Juni. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 16 Uhr auf der Burg Eisenhardt.

Von Thomas Wachs