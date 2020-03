Vom TGZ aus werden kreative Dörfer in Europa koordiniert

Bad Belzig

Der Alltag sieht es nicht zwingend vor, dass ein Eisverkäufer und ein Maschinenbauer ins Gespräch kommen. Wenn es aber passiert, finden sie womöglich doch geschäftlich zueinander. Der eine verkauft süßes Gefrorenes beim Betriebsfest des anderen, lockt damit den Nachwuchs auf den Hof –die Lehrlinge und Fachkräfte von morgen. Selbst kann er außerdem immer mal einen Schlosser brauchen, wenn die Kühltechnik streikt.

Das Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig organisiert solche kreativen Begegnungen und setzt in dem dreistufigen Kursprogramm noch etwas drauf. Denn es wird im Verlauf weitere Treffen unter Beteiligung der heimischen und auswärtigen Kultur- und Kreativ-Wirtschaft geben. Die Bezeichnung Ma-C Village steht in dem Fall für die beabsichtigte Bildung kreativer Dörfer.

Projekt mit SRH-Hochschule Berlin

„Da gibt es noch mehr Raum zur Entfaltung und einen intensiven Stadt-Land-Dialog“, prognostiziert Veit-Stephan Zweynert als Projektkoordinator. Der 58-Jährige ehemalige TGZ-Chef ist überzeugt, dass er damit im Hohen Fläming an der richtigen Adresse ist. Ausdrücklich ermutigt er die Unternehmen aus traditionellen Gewerken, sich Zeit dafür zu gönnen.

Wie der Zweynert berichtet, handelt es sich um ein Projekt unter methodischer Federführung der SRH-Hochschule Berlin. Sie will so wie im Südwesten von Potsdam-Mittelmark auch in ländlichen Regionen in Italien, Slowenien, Ungarn und Österreich die etablierte Wirtschaft mit neuen Impulsen inspirieren. Für den Feldversuch gibt die Europäische Union 1,4 Millionen Euro für 30 Monate aus. 280.000 Euro fließen in die Kur- und Kreisstadt, wo die zentrale Koordination des Vergleichs läuft.

Renommierte Referentin verpflichtet

Für den Auftakt konnte die renommierte Beraterin Nina Defounga gewonnen werden. Die Referentin kennt die Kniffs, mit denen große Unternehmen sich effektiv organisieren und versucht sie für die hiesigen Interessierten zu transformieren. „Produkt entdecken“; „Geschäftsmodell schärfen“ sowie „Markt und Netzwerk überzeugen“, lauten die Titel für die drei Runden.

„Denn gleichwohl die Handwerker gerade volle Auftragsbücher und eigentlich keine Zeit haben, müssen sie sich auch auf Entscheidungen für die Zukunft vorbereiten“, weiß Myriam Krawczyk.Die 36-Jährige aus Wiesenburg zeichnet mit für die Workshops verantwortlich. „Zwischen den einzelnen Seminaren halten wir jeweils Kontakt zu den Teilnehmern und gehen auch auf ihre Wünsche ein“, so ihr Versprechen.

Auftakt wird neu geplant

Die erste Runde war für 25. März, 13 bis 18 Uhr, im Wiesenburger Quergebäude; am 1. April im Gemeindehaus Wittbrietzen sowie am 21. April im Neue Energien Forum Feldheim vorgesehen. Zumindest Wiesenburg und Wittbrietzen sind wegen der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt. Aber die angemeldeten Teilnehmer werden rechtzeitig informiert, wie es es weitergeht.

Die zweite und dritte Runde geht dann an den jeweiligen Standorten Ende April/Anfang Mai sowie Ende August/Anfang September über die Bühne.

Anmeldung: www.wirtschaft.pm/macvillage oder TGZ Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig Brücker Landstraße 22b, 033841 65 151

Von René Gaffron