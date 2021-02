Mittelmark

Nach dem mehrwöchigen Lockdown im Homeschooling können die Grundschüler ab Montag im Fläming wieder in den Präsenzunterricht. Die Vorbereitungen in den Schulen laufen auf Hochtouren, auch in der Borkheider Grundschule.

Wichtigsten Infos des MBJS Pflicht zum Tragen medizinischer Masken wie FFP2 oder OP-Masken. Im Unterricht, innerhalb der Gebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen von der Regel sind Grundschüler der Klassen 1 bis 4 auf dem Schulhof. Während des Lüftens können die Grundschüler und Lehrer die Masken abnehmen. Bei Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme oder Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns schicken Sie ihr Kind nicht in die Schule.

„Wir sind vorbereitet und warten auf den Startschuss. Die Informationen haben wir vom MBJS bekommen und die Kollegen werden diese morgen an die Elternvertreter schicken“, sagt Sabrina Klewitz, stellvertretende Schulleiterin der Borkheider Grundschule. Das Kollegium kann zwar auf den alten Plan im Wechselmodell zurückgreifen, hat aber ein paar kleine Veränderungen vorgenommen, erklärt die Pädagogin.

Die erste Lerngruppe hat Montag und Mittwoch, die zweite Lerngruppe Dienstag und Donnerstag Unterricht. „Der Unterricht am Freitag findet für beide Gruppen im zweiwöchigen Wechsel statt. Wir haben das beschlossen, damit für die Kinder mehr Ruhe reinkommt“, sagt Sabrina Klewitz. Eine Erleichterung gibt es für die Schüler auch bei der Abgabe ihrer Aufgaben. „Sie können ihre Lösungen weiterhin in die Schulcloud laden oder in der Schule abgeben.“

Bestehender Hygieneplan

Wie lange der Wechselunterricht in Brandenburg an den Grundschulen laufen wird, wissen die Schulen nicht, aber alle sind sich einig: „Die Lehrer freuen sich, dass sie wieder ihre Kinder persönlich sehen können“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Auch Beate Lerch, Schulleiterin der Freien Schule Fläming in Bad Belzig, und ihr Kollegium freuen sich auf den Start des Präsenzunterrichts. „Der direkte Kontakt zu den Schülern ist unbezahlbar.“ Im Moment überlege die Schulleiterin, wie der Wechselunterricht und die Notbetreuung am Vormittag unter einen Hut zubekommen sind.

„Das ist mir noch ein Rätsel, wie wir das hinbekommen. Wir haben alle Kinder der Lerngruppen in der Notbetreuung.“ Ansonsten laufen die Vorbereitungen ganz gut, sagt Beate Lerch, die ebenfalls auf den schon bestehenden Hygieneplan zurückgreifen kann. „Ein wesentlicher Unterschied ist jetzt, dass die Kinder nur noch die medizinischen Masken tragen dürfen. Wir sind nicht im Schülersozialfonds und müssen schauen, wie wir die Masken finanzieren.“

Schulleiterin der Freien Schule Fläming: Beate Lerch. Quelle: René Gaffron

Auf den Wechselunterricht ist auch die Brücker Grundschule vorbereitet. Dort werden 304 Grundschüler in Lerngruppen aufgeteilt, damit nicht alle gleichzeitig vor Ort sind, erklärt Dietmar Heinrich, stellvertretender Schulleiter. „Wir sind mitten in der Planung und haben personelle und räumliche Probleme, wie alle anderen Schulen auch. Planen können wir nur mit dem Personal und den Klassenräumen, die uns zur Verfügung stehen“, so der Pädagoge. Wichtig bei der Planung ist, dass jede Lerngruppe einen Raum hat, der nicht gewechselt werden darf, so Heinrich. „Alle Kollegen freuen sich, dass sie ihre Schüler und Schülerinnen wiedersehen können.“

Doch nicht nur die Lehrer blicken begeistert auf den Start des Präsenzunterrichts. „Die Kinder freuen sich darauf, ihre Mitschüler wiederzusehen“, sagt Nadine Hoffmann, Mutter von drei Kindern. Die mehrwöchige Zeit im Homeschooling beschreibt die Borkheiderin als anstrengend und kräftezehrend. „Vor allem die Kinder, über so einen langen Zeitraum zu motivieren ist schwierig, wo man selbst auch schon nicht mehr motiviert ist und an seine Grenzen stößt.“

Ruhigere Atmosphäre

Bei der Arbeitsmotivation ihres 12-jährigen Sohnes ist auch die Luft raus, sagt Evelyn Ilgen. „Gerade auch für Kinder, denen das eigene Erarbeiten des Schulstoffes schwerfällt, ist natürlich der richtige Unterricht vor Ort wichtig“, sagt die vierfache Mutter, die es schade findet, dass im Wechselunterricht nur die Hauptfächer im Fokus stehen. „Die größte Sorge unseres Sohnes ist tatsächlich, ob er mit seinen Freunden in einer Gruppe ist.“

Ihr Sohn fand im letzten Schuljahr den Wechselunterricht sehr angenehm, da im Klassenraum eine ruhigere Atmosphäre herrscht und die Lehrer individuell auf die Schüler eingehen können, lobt die Borkheiderin den Präsenzunterricht nach dem ersten Lockdown. „Verbesserungsvorschläge können wir gar nicht bringen, da unserem Florian das Lernen weder zu Hause noch in der Schule sonderlich schwerfällt.“

Von Johanna Uminski