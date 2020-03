Bad Belzig

Erheblicher Blechschaden war die Folge eines Unfalls in Bad Belzig. Er hat sich am Donnerstag gegen 9 Uhr an der Einmündung vom Freigraben in der Berliner Straße ereignet.

Ein 81-Jähriger am Steuer eines Audi hat demnach die Vorfahrt nicht beachtet. So kam es zur Kollision mit einem VW Touran, den eine 30-Jährige lenkte. Beide Personen blieben weitgehend unverletzt. Doch der Gesamtschaden dürfte vierstellig ausfällen, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Brandenburg.

Nach der Unfallaufnahme durch die Beamten konnten dennoch die Beteiligten die Fahrt jeweils mit ihren Autos fortsetzen. Den Rentner erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Von René Gaffron